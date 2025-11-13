EURO 2028: Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση και η έδρα του μεγάλου τελικού

Η UEFA ανακοίνωσε τα στάδια όπου θα φιλοξενήσουν τους αγώνες για τα τελικά του EURO 2028 που θα διεξαχθεί σε πόλεις της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας.

Λίγους μήνες πριν την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, η UEFA ανακοίνωσε τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες από τα τελικά του EURO 2028, στο οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για να επιστρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο θεσμός θα πραγματοποιηθεί σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία και με τελικό προορισμό το Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 9 Ιουλίου του 2028. Από εκεί και πέρα, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουνίου του 2028 και ημέρα Παρασκευή, στο στάδιο της Κάρντιφ (National Stadium of Wales) στην Ουαλία.

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση είναι: