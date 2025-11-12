Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς έριξε το βάρος στις στατικές φάσεις.

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για τον σαββατιάτικο αγώνα με την Σκωτία.

Ο τεχνικός της γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πλην των απουσιών των Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη, δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους παίκτες που έχουν κληθεί στην Εθνική. Η προετοιμασία συνεχίστηκε με προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και το πρόγραμμα περιελάμβανε τακτική και δίτερμα ενώ στο φινάλε οι διεθνείς δούλεψαν και στις στατικές φάσεις.

Ένα κομμάτι που πλήγωσε την Εθνική στη Γλασκώβη. Οι Σκωτσέζοι είναι δυνατοί στον αέρα και ο Γιοβάνοβιτς δούλεψε στις στατικές φάσεις, προκειμένου ν' αποφύγει επανάληψη των όσων έγιναν στον εκτός έδρας αγώνα.