Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε γαλλικό δημοσίευμα η ΕΠΟ προσέγγισε για τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας τον Ιταλοβραζιλιάνο τεχνικό Τιάγκο Μότα.

Ο Τιάγκο Μότα περιμένει ακόμη τη νέα του μεγάλη πρόκληση.

Μετά την εντυπωσιακή του πορεία στη Μπολόνια και ένα σύντομο πέρασμα από τη Γιουβέντους, ο Ιταλοβραζιλιάνος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο, αν και οι επαφές του με την Αταλάντα συνεχίζονται. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του footmercato, πάντως, ενδιαφέρον υπήρξε κι από την ΕΠΟ. Στο ρεπορτάζ τονίστηκε ότι τον προσέγγισε η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, προκειμένου ν' αναλάβει την Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Μετά την απίστευτη και ιστορική πορεία του με τη Μπολόνια, ο Τιάγκο Μότα φαινόταν έτοιμος για ένα λαμπρό μέλλον. Ο τεχνικός, γνωστός για το ελκυστικό και ομαδικό ποδόσφαιρο που οδήγησε τους «Ροσομπλού» μέχρι μια ανέλπιστη πρόκριση στο Champions League, ανέλαβε στη συνέχεια τη Γιουβέντους, διαδεχόμενος τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Οι πρώτες του εμφανίσεις στο Τορίνο έδειξαν μια νέα, πιο σύγχρονη Γιουβέντους, προσανατολισμένη στην κατοχή και την κάθετη ανάπτυξη. Ωστόσο, η συνεργασία έληξε πρόωρα: μια σειρά κακών αποτελεσμάτων στη Serie A και μια έντονη σύγκρουση με τον αθλητικό διευθυντή Κριστιάνο Τζουντόλι έφεραν το ξαφνικό τέλος. Ο τελευταίος μάλιστα αποχώρησε στη συνέχεια από τη θέση του, αποδεικνύοντας πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Μότα πέρασε από τον τίτλο του «προπονητή-θαύματος» που πολιορκούσαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, σε εκείνον του ανθρώπου χωρίς πάγκο. Από τις 23 Μαρτίου 2025, όταν και απολύθηκε, επικρατεί σιωπή γύρω του — μια σιωπή που κρύβει όμως ενδιαφέρον, καθώς ο Μότα παραμένει ένας από τους πιο παρακολουθούμενους τεχνικούς της Ευρώπης.

Παρότι δεν έχει αναλάβει ομάδα, οι φήμες γύρω από το όνομά του φούντωσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Στη Γαλλία, το όνομά του συνδέθηκε αρχικά με τη Μονακό μετά την αποχώρηση του Άντι Χίτερ, πριν η ομάδα στραφεί τελικά στον Σεμπαστιέν Ποκογνιόλι. Στην Ισπανία, η Ρεάλ Σοσιεδάδ εξέτασε το ενδεχόμενο να τον προσεγγίσει, καθώς ο Σέρχιο Φρανσίσκο βρισκόταν υπό πίεση λόγω των κακών αποτελεσμάτων.

Πιο πρόσφατα, ένα σενάριο-έκπληξη προέκυψε από την Πολωνία, όπου η Λέγκια Βαρσοβίας φέρεται να τον προσέγγισε για ένα φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο πλάνο. Την ίδια στιγμή, φήμες τον ήθελαν να έχει προταθεί στη Γουλβς (Premier League) και στον Άγιαξ, ο οποίος αναζητά νέο προπονητή και σαφή ταυτότητα μετά μήνες αναταραχής και την αποχώρηση του Τζον Χάιτινγκα.

Όλες αυτές οι επαφές επιβεβαιώνουν ότι η φήμη του πρώην μέσου του Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει αναλλοίωτη, ακόμη και χωρίς ενεργό ρόλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ενδιαφέρον του Άγιαξ δεν είναι απλή φήμη. Οι Ολλανδοί έχουν όντως συμπεριλάβει τον Μότα στη λίστα τους και έχει υπάρξει μια πρώτη ανεπίσημη επαφή. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι ο βασικός υποψήφιος.

Ο ίδιος ο Μότα έχει ξεκάθαρη προτεραιότητα: να επιστρέψει στη Serie A. Ο πρώην προπονητής της Μπολόνια ονειρεύεται ένα σταθερό και ευρωπαϊκών προδιαγραφών πρότζεκτ στην Ιταλία, με την Αταλάντα να παραμένει ο ιδανικός προορισμός. Οι δύο πλευρές είχαν έρθει κοντά το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για τη Ρόμα, και δεν αποκλείεται να ξαναβρεθούν αν επιδεινωθεί η θέση του Ίβαν Γιούριτς.

Παρά τη σπουδαία νίκη της Αταλάντα επί της Μαρσέιγ στο Champions League, τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα δεν είναι ικανοποιητικά και η πίεση αυξάνεται, ιδιαίτερα μετά τη βαριά ήττα (0-3) από τη νεοφώτιστη Σασουόλο εντός έδρας. Αυτή η αβεβαιότητα γύρω από τον πάγκο της Μπέργκαμο φέρεται να «πάγωσε» τις συζητήσεις του Μότα με τη Φιορεντίνα, η οποία τελικά κατέληξε στον Πάολο Βανόλι για τη διαδοχή του Στέφανο Πιόλι, παρότι ο Μότα ήταν στη λίστα των υποψηφίων.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τιάγκο Μότα αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, προετοιμάζει προσεκτικά την επιστροφή του μαζί με το έμπιστο επιτελείο του: Αλεξάντρ Ιζέ, Σιμόν Κολινέ, Άλφρεντ Ντοσού-Γιοβό, Λάβιο Φρανσίσκο Γκαρσία και Αλεσάντρο Κολασάντε. Όλοι τους έχουν απορρίψει προτάσεις, περιμένοντας μαζί του τον επόμενο μεγάλο σταθμό της καριέρας τους.

Παράλληλα, ορισμένες εθνικές ομοσπονδίες, ανάμεσά τους της Σερβίας και της Ελλάδας, τον προσέγγισαν για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, αλλά ο Μότα παραμένει προσηλωμένος στην προοπτική ενός συλλόγου, πιστεύοντας πως το ποδόσφαιρό του αποδίδει καλύτερα στην καθημερινή δουλειά.

Να σημειωθεί επίσης πως Φενέρμπαχτσε και Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο είχαν κάνει διερευνητικές επαφές μαζί του στις αρχές της σεζόν.

Αν δεν ανοίξει ξανά η πόρτα της Serie A τις επόμενες εβδομάδες, οι «εναλλακτικές» του είναι σαφείς: η Premier League, για το υψηλό τακτικό επίπεδο και τη μεγάλη προβολή της, και η Ligue 1, πρωτάθλημα που γνωρίζει καλά και όπου αρκετοί σύλλογοι θα εκτιμούσαν το προφίλ του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστροφή του Τιάγκο Μότα πλησιάζει, και δεν αποκλείεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα, με την Αταλάντα να διατηρεί τον πρώτο λόγο για να τον υπογράψει».