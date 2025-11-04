Αν και έχει επιστρέψει στη δράση, ο Νεϊμάρ για ακόμη μια φορά δεν είδε το όνομά του στις κλήσεις του Ιταλού προπονητή, ενόψει των φιλικών αγώνων που θα δώσει η «Σελεσάο».

«Κύμα» αντιδράσεων έχει σηκώσει η απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να αφήσει για ακόμη μια φορά εκτός κλήσεων της Εθνικής Βραζιλίας τον Νεϊμάρ. Ο 33χρονος άσος έχει επιστρέψει κανονικά στη δράση, καθώς αγωνίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου(1/11) στο παιχνίδι της Σάντος με τη Φορταλέζα (1-1), μετά από σχεδόν ένα μήνα.

Ωστόσο, ο βιρτουόζος winger δεν είδε το όνομά του στις επιλογές του Ιταλού εκλέκτορα, ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει η «Σελεσάο» με Σενεγάλη (15/11) και Τυνησία (18/11), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ του 2026.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Neymar (33) again hasn't been called up to play for Brazil.



It's now been 2 years and 1 month since he last played for his country. pic.twitter.com/1A7ot0Ebuv November 3, 2025

Ο «Νέι» έχει να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο του 2023 με το εθνόσημο στο στήθος, και συγκεκριμένα από το παιχνίδι με την Ουρουγουάη, όπου και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Πάντως, τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η απόφαση του Αντσελότι πάρθηκε ορθά, καθώς ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει απόλυτα έτοιμο και υγιή τον παίκτη της Σάντος.