Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε μόνος του «τούμπα» το ματς κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά ο Σόμποσλαϊ «πλήγωσε» την Πορτογαλία και δη τον 40χρονο σταρ που στεκόταν απαρηγόρητος στην άκρη του πάγκου.

Η Πορτογαλία βρισκόταν «αγκαλιά» με την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αφού μόλις δύο λεπτά την χώριζαν από το να λάβει το πολυπόθητο εισιτήριο. Το γκολ του Σόμποσλαϊ στις καθυστερήσεις όμως, έφερε την Ουγγαρία στο 2-2 δίνοντας για την ώρα παράταση στην αγωνία των Πορτογάλων που εξακολουθούν ωστόσο να έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον 6ο Όμιλο.

Η βραδιά ανήκε εξολοκλήρου στον Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι εκείνο το σημείο. Ο... αγέραστος Πορτογάλος σταρ, με δύο δικά του τέρματα στο 22' και στο 45+3' ανέτρεψε το σκορ βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του. Παράλληλα, ο Ρονάλντο κατέγραψε ακόμη ένα ρεκόρ, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας στα 41 με το κοντέρ να συνεχίζει να γράφει!

Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal.



Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK Δείτε Επίσης Κριστιάνο Ρονάλντο: Ακόμα ένα τεράστιο ρεκόρ! October 15, 2025

Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως θα ήθελε να δει την Πορτογαλία να προκρίνεται από το βράδυ της Τρίτης (14/10) γι' αυτό και η αντίδρασή του μετά το γκολ του Σόμποσλαϊ αποτυπώνει την απογοήτευσή του. Ο Ρονάλντο στάθηκε απαρηγόρητος μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του μην θέλοντας να πιστέψει την ολιγωρία στην άμυνα που οδήγησε στο 2-2 των Ούγγρων, ενώ με σκυμμένο κεφάλι κατευθύνθηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το σφύριγμα της λήξης.