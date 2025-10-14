Η Αγγλία διέλυσε τη Λετονία και σφράγισε το εισιτήριό της για τα γήπεδα της Αμερικής. Γκέλαρε η Πορτογαλία, άνετες νίκες για Ισπανία, Τουρκία και Ιταλία.

Η Αγγλία έκανε πάρτι στη Λετονία, διέλυσε την αντίπαλό της με 5-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά για τα γήπεδα της Αμερικής. Οι Βρετανοί πέτυχαν την έκτη διαδοχική τους νίκη, συνέχισαν το απόλυτο στον όμιλο και άφησαν Αλβανία και Σερβία να δίνουν τη δική τους μάχη. Εύκολα η Ισπανία και η Τουρκία, ο Κριστιάνο έκανε ρεκόρ, έγραψε ιστορία, αλλά ο Σομποσζλάι του... χάλασε το πάρτι (2-2).

5ος Όμιλος

Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη στον δρόμο για τα γήπεδα της Αμερικής! Οι Ιβηρες διέλυσαν με 4-0 τη Βουλγαρία, διατήρησαν το απόλυτο και παρέμειναν στο +3 από την Τουρκία. O Ντεσπόντοφ αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό. Η Ισπανία προηγήθηκε με τον Μερίνο, ενώ ο χαφ της Άρσεναλ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 57. Το 3-0 σημείωσε με αυτογκόλ ο Τσέρνεβ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το 4-0.

Πάρτι και η Τουρκία, αφού διέλυσε με 4-1 εντός έδρας τη Γεωργία και ουσιαστικά την άφησε εκτός διεκδίκησης μιας θέσης για το Μουντιάλ. Ο Γιλντίζ άνοιξε το σκορ, με τον Ντεμιράλ να σημειώνει το 2-0. Στο 35΄ο Ακγκούν σημείωσε το 3-0, ενώ ο Ντεμιράλ στο 52' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Κοτσορασβίλι μείωσε στο 64' σε 4-1.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Βουλγαρία 4-0

Τουρκία - Γεωργία 4-1

Βαθμολογία

1. Ισπανία 4 (15-0) 12

2. Τουρκία 4 (13-10) 9

3. Γεωργία 4 (6-9) 3

4. Βουλγαρία 4 (1-16) 0

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Γεωργία - Ισπανία

Τουρκία - Βουλγαρία

6ος Όμιλος

Ο Κριστιάνο ήθελε, έκανε τα πάντα για να σφραγίσει η ομάδα του την πρόκριση στα γήπεδα της Αμερικής, ωστόσο οι Ούγγροι του χάλασαν τη βραδιά. Οι Ιβηρες παραχώρησαν ισοπαλία 2-2 στους Μαγυάρους και αναβλήθηκε προσωρινά η πρόκριση. Μόλις στο 8ο Σζάλαϊ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο ο Κριστιάνο το πήρε πάνω του! Ο σταρ της Αλ Νασρ ισοφάρισε στο 22' κι έγραψε ιστορία, μιας και έγινε ο πρώτος σκόρερ (40 γκολ) στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Ρονάλντο έδωσε και προβάδισμα στην ομάδα του. Η Πορτογαλία είχε ευκαιρίες, δεν σφράγισε τη νίκη και στις καθυστερήσεις ο Σόμποσζλαϊ διαμόρφωσε το 2-2.

Αποτελέσματα

Πορτογαλία - Ουγγαρία 2-2

Ιρλανδία - Αρμενία 1-0

Βαθμολογία

1. Πορτογαλία 4 (11-4) 10

2. Ουγγαρία 4 (8-7) 5

3. Ιρλανδία 4 (4-5) 4

4. Αρμενία 4 (2-9) 3

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Ιρλανδία - Πορτογαλία

Αρμενία - Ουγγαρία

9ος Όμιλος

Η Ιταλία έκανε το καθήκον της απέναντι στο Ισραήλ, νίκησε με 3-0 και έφτασε τους 15 βαθμούς συνεχίζοντας να καταδιώκει την πρωτοπόρο Νορβηγία. Ο Ντοναρούμα, όποτε η ομάδα του Γκατούζο τον χρειάστηκε, δήλωσε «παρών» κρατώντας την εστία του απαραβίαστη, με τον Ρετέγκι μπροστά να διαπρέπει. Με δικό του πέναλτι η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο 45+2' και με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής στο 74' έφτασε στο 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μαντσίνι με κοντινή κεφαλιά.

Στο άλλο ματς του ομίλου, οι βαθμολογικά αδιάφορες Εσθονία και Μολδαβία έμειναν στο 1-1 και πήραν απλώς από έναν βαθμό. Ο Κάιτ έβαλε μπροστά τους Εσθονούς στο 12', με την Μολδαβία να ισοφαρίζει στο 64' με τον Μποντιστεάνου.

Αποτελέσματα

Ιταλία - Ισραήλ 3-0

Εσθονία - Μολδαβία 1-1

Βαθμολογία

1. Νορβηγία 6 (29-3) 18

2. Ιταλία 6 (18-8) 15

3. Ισραήλ 7 (15-19) 9

4. Εσθονία 7 (7-17) 4

5. Μολδαβία 6 (4-26) 1

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Νορβηγία - Εσθονία

Μολδαβία - Ιταλία

11ος Όμιλος

Η Αγγλία έκανε περίπατο στη Ρίγα, επιβλήθηκε της Λετονίας με 5-0 και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026! Ο Γκόρντον έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο 26' με πανέμορφο πλασέ, προτού αναλάβει ο Κέιν. Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0 στο 44', προτού με πέναλτι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ. Η Αγγλία έριξε ρυθμό, έφτασε και τέταρτο τέρμα με το αυτογκόλ του Τόνισεβς και ο Έζε στο 86' έβαλε το... κερασάκι!

Η Σερβία αν και βρέθηκε να χάνει από γκολ από το... κέντρο του γηπέδου, υπέταξε την Ανδόρα με ανατροπή, νικώντας με 3-1. Στο φοβερό τέρμα του Λόπες απάντησε ο... συμπαίκτης του ο Γκαρσία που με αυτογκόλ έκανε το 1-1. Βλάχοβιτς (54') και Μίτροβιτς με πέναλτι (77') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Αποτελέσματα

Λετονία - Αγγλία 0-5

Ανδόρα - Σερβία 1-3

Βαθμολογία

1. Αγγλία 6 (18-0) 18

2. Αλβανία 6 (6-3) 11

3. Σερβία 6 (7-7) 10

4. Λετονία 7 (4-13) 5

5. Ανδόρα 7 (3-15) 1

Επόμενη αγωνιστική (13/11)