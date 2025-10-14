Κριστιάνο Ρονάλντο: Ακόμα ένα τεράστιο ρεκόρ!
Ρεκόρ σε γκολ, ρεκόρ σε συμμετοχές, ρεκόρ σε τελικούς, σε διακρίσεις, σε τρόπαια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι η ζωντανή ενσάρκωση του ρεκόρ. Όπου κι αν έπαιξε, άφησε πίσω του στατιστικά που μοιάζουν απλησίαστα. Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική, πρώτος σε Champions League, πρώτος σε πόντους γοήτρου και επιρροής. Τα ρεκόρ δεν τα κυνηγά, τον βρίσκουν. Η καριέρα του είναι μία συνεχής αλυσίδα καταρρίψεων. Και ίσως το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων; Η δίψα του για το επόμενο. Αυτό ήρθε το βράδυ της Τρίτης, αφού με το τέρμα του κόντρα στην Ουγγαρία έγινε ο πρώτος σκόρερ προκριματικής φάσης Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ έφτασε τα 40 τέρματα, αφήνοντας πίσω τον Κάρλος Ρουίθ. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Μέσι, Αλί Νταεΐ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
🚨 Cristiano Ronaldo becomes the ALL-TIME World Cup qualifiers Top Scorer pic.twitter.com/qeZdK3Tn0s— TCR. (@TeamCRonaldo) October 14, 2025
