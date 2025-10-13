Μοιραίος τη στιγμή του γκολ, το οποίο εξελίσσεται στην αφετηρία της καθόδου της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Δανία. Ωστόσο, ο Χρήστος Ζαφείρης αν δεν είχε το συγκεκριμένο λάθος, ίσως να ήταν από τους λίγους που θα είχαν διασωθεί από το συγκεκριμένο ματς. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας δείχνει το παιχνίδι του νεαρού χαφ μέσα από τους αριθμούς.

«Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγνώμη», ήταν ένα απόσπασμα από την ανάρτηση του Χρήστου Ζαφείρη σχετικά με τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδος από τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Η συγνώμη του 22χρονου χαφ δεν αναφέρεται μόνο στην ήττα από τη Δανία (3-1) αλλά και στο δικό του, ατομικό λάθος στο 21ο λεπτό από το οποίο προήλθε το 1-0 των Δανών και η αφετηρία της καθόδου της ομάδας, καθώς μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο φωτεινός πίνακας έδειχνε 3-0.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκε αρκετή κριτική σχετικά με αυτό το λάθος, το οποίο ήρθε να... κουμπώσει με την εμφάνιση του κόντρα σε Σκωτία (λιγότερο) και τη Δανία στην Ελλάδα (περισσότερο). Ωστόσο, ο Ζαφείρης δεν έχει κακό παιχνίδι μέχρι εκείνο το σημείο που έρχεται το γκολ αλλά γενικότερα στο παιχνίδι ήταν από τους παίκτες που υπηρέτησαν το πλάνο μέχρι το τέλος.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , βάζει λίγο στην άκρη το replay από το λάθος του 22χρονου ποδοσφαιριστή και κοιτάει πίσω από τους αριθμούς, το τι έδωσε πραγματικά στο σύνολο ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο Γιοβάνοβιτς εμπιστεύτηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι αριθμοί στο πρώτο 30λεπτο!

Το λάθος το είδαμε. Δεν έπρεπε να συμβεί σύμφωνα με την κλάση του Ζαφείρη και για αυτό δέχεται και πιο έντονη κριτική. Επειδή είναι ένα παιδί που όλοι το πιστεύουν και τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται, ειδικά όταν συνοδεύονται και από γκολ. Μέχρι εκείνο το σημείο, η Δανία δεν υπήρχε στο επιθετικό σκέλος και μετά από αυτό, πήρε τα πάνω της.

Ξεκαθαρίζουμε. Δεν φταίει ο Ζαφείρης για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση. Σε καμία περίπτωση δεν θα φορτωθεί μόνος του το βάρος της ήττας. Από εκεί και πέρα, αφήνοντας στην άκρη τη φάση του 21ου λεπτού, οι αριθμοί του 22χρονου χαφ είναι αρκετά καλοί, ειδικά στο αμυντικό σκέλος αλλά και στην κυκλοφορία της μπάλας στη μεσαία γραμμή.

Καμία σχέση με την εμφάνιση του κόντρα στους Δανούς στο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ας σταθούμε για αρχή στο πρώτο ημίωρο του ματς. Τόσο πριν, όσο και μετά το γκολ, ο ποδοσφαιριστής της Σλάβια Πράγας πιάνει σχεδόν το 100% στα στατιστικά του αλλά και αριθμούς που βοηθούν στο ανασταλτικό κομμάτι.

Συγκεκριμένα, ο Ζαφείρης είχε:

Ποσοστό επιτυχίας 88% στις πάσες (14/16, εκ των οποίων η μία ήταν το γκολ της Δανίας)

Από αυτές, 3/4 ήταν στο επιθετικό τρίτο

Είχε 1/1 μεγάλες μπαλιές

Ανέκτησε την μπάλα δύο φορές στο μισό της Δανίας

Έχασε την μπάλα τρεις φορές αλλά οι δύο ήταν στο μισό των Δανών

Η κίνηση του Κουλιεράκη μετά το λάθος του!

Λίγοι το είδαν. Οι περισσότεροι έδωσαν βάση στον άσκοπο πανηγυρισμό του Χόιλουντ (το είχε κάνει και στο Φάληρο) μπροστά από τους οπαδούς της Ελλάδας. Ωστόσο, την ώρα που ο Ζαφείρης κάνει το λάθος και βλέπει τον φορ της Νάπολι να σκοράρει, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του και ο Κουλιεράκης είναι ο πρώτος που πάει του να τον παρηγορήσει.

Ο Έλληνας στόπερ το κάνει δίχως δεύτερη σκέψη, με τον Ζαφείρη να προσπαθεί να μαζέψει τα... κομμάτια του και να συνεχίσει το ματς ενώ κάνει και την χαρακτηριστική κίνηση να ζητήσει συγνώμη από τους συμπαίκτες και τους οπαδούς της ομάδας.

Μάλιστα, ο φακός τον έπιασε στο τέλος του ματς, να πηγαίνει προς την κερκίδα των Ελλήνων προκειμένου να απολογηθεί, με το βλέμμα του να είναι χαμένο και τις εικόνες από τη στιγμή που έκανε το λάθος να τριγυρνούν στο μυαλό του.

Αν δεν είχε κάνει το λάθος...

Πολλά τα «αν» σε αυτό τον προκριματικό γύρο. Ίσως και αυτό το «αν» αφήνει τη μοναδική γλυκιά γεύση μετά τον αποκλεισμό, όμως καλό είναι να μην μείνουμε σε αυτά. Τώρα στο κομμάτι του Ζαφείρη, το «αν» που λες, έχει να κάνει φυσικά με το λάθος που έκανε. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, ο 22χρονος χαφ θα ήταν από τους παίκτες που είχαν θετικό πρόσημο στο παιχνίδι στη μεγάλη εικόνα.

Το πρώτο παρατηρεί κάποιος μέσα από το Wyscout είναι το heatmap και οι χώροι στους οποίους πάτησε στο γήπεδο. Πραγματικά ήταν... παντού. Έχει αφήσει το στίγμα του σε κάθε σημείο του αγωνιστικού χώρου με ασταμάτητα τρεξίματα, την ίδια στιγμή που βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στα αμυντικά του καθήκοντα.

Αυτό φαίνεται από τα εξής δεδομένα:

Υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις πάσες όπου είχε 40/46 (87%) και στις μεγάλες μπαλιές με 3/4 (75%).

Είχε 3/3 πάσες στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου και 8/12 ήταν προωθημένες.

Ανέκτησε την μπάλα έξι φορές και τέσσερις εξ αυτών ήταν στο μισό της Δανίας.

Επιχείρησε δύο σουτ αλλά κανένα δεν βρήκε εστία.

Στο αμυντικό σκέλος μέτρησε 1/2 προσωπικές μονομαχίες και τρία κλεψίματα στη μεσαία γραμμή.

Εννοείται ότι για την ποιότητα και το ταλέντο του, ο Ζαφείρης θα έπρεπε να έχει πολύ υψηλότερους αριθμούς και να έχει προσφέρει και άλλα πράγματα στην Εθνική Ομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κόντρα στη Δανία δεν ήταν καλό αν εξαιρέσει κάποιος το λάθος στο γκολ.

Το «πονάει» το εθνόσημο

Πριν τρία χρόνια περίπου, ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν εν αναμονή της Εθνικής Νορβηγίας για να τον καλέσει στην ανδρική ομάδα, όντας το αρχηγός της Κ21 και βασικό στέλεχός της. Η απόφαση να αρνηθεί την ομάδα του Έντεγκααρντ και του Χάαλαντ για να φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας, δείχνει την αγάπη που έχει για τη χώρα.

Το βλέπεις στο βλέμμα του κάθε φορά που ακούει τον Εθνικό Ύμνο. Το πάθος που βγάζει στο χορτάρι, τη στεναχώρια στα μάτια του μετά από κάθε ήττα αλλά και το ότι ήταν απαρηγόρητος μετά το τέλος του ματς, κοιτώντας τους οπαδούς στις εξέδρες που χειροκροτούσαν την προσπάθεια της ομάδας.

Το μήνυμα που έστειλε μέσα από την ανάρτηση του, δεν ήταν απλά κλισέ και το έκανε για να πει την τυπική συγνώμη. Ο Ζαφείρης έχει αποδείξει και στο παρελθόν πόσο αγαπάει το εθνόσημο και πόσο «πονάει» αυτό το σύνολο.

Σίγουρα κόντρα σε Σκωτία και Δανία δεν έκανε τα καλύτερά του ματς όπως τότε κόντρα στην Αγγλία. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια αλλά για αυτό λαμβάνει τέτοια κριτική. Επειδή όλοι έχουν δει τις ικανότητες του 22χρονου χαφ, ο οποίος από τον ερχόμενο Γενάρη, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μας με τον ΠΑΟΚ.