Οδυνηρή ήττα για την Εθνική Ελλάδος στην Κοπεγχάγη και Μουντιάλ... τέλος. Στα πρώτα 20 λεπτά, όμως, η Εθνική Ομάδα ήταν το απόλυτο αφεντικό του Χάμπντεν Παρκ και αυτό φαίνεται μέσα από τους αριθμούς του Wyscout. Μία συνθήκη που υπήρχε μέχρι το γκολ των Δανών.

Μόλις δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ελλάδος αποχαιρέτησε μαθηματικά τις ελπίδες της για την κατάκτηση της 1ης ή της 2ης θέσης (οδηγεί μπαράζ) του ομίλου της αφού η ήττα από τη Δανία σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας, την άφησε στο -7 και από τις δύο.

Έτσι το όνειρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο έσβησε οριστικά για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς και η επιστροφή της χώρας μας σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης παραμένει στον «πάγο» με στόχο το EURO 2028 (θα έχουμε συμπληρώσει 14 χρόνια απουσίας).

Σε αντίθεση με το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», η Ελλάδα μπήκε διαφορετικά κόντρα στη Δανία στο Χάμπντεν Παρκ. Φάνηκε πιο διαβασμένη, πιο έτοιμη αλλά το deja vu δεν άργησε να έρθει, όταν οι Δανοί στην πρώτη τους φάσης από το λάθος του Ζαφείρη βρήκαν το γκολ και εκεί ξεκίνησε η... κατρακύλα.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας δίνει στο... πιάτο τι συνέβη στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, ο εφιάλτης του ημίχρονου και η «αναλαμπή» στο διάστημα 60'-75'.

«Αφεντικό» στα πρώτα λεπτά!

Όσο διαβασμένη εμφανίστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» η Δανία, άλλο τόσο είδαμε την Εθνική Ελλάδος στο Χάμπντεν Παρκ. Η διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού της χώρας μας σε σύγκριση με αυτόν στο φαληρικό γήπεδο ήταν ξεκάθαρος, σε βαθμό να μην επιτρέψει στους Δανούς ούτε να πιέσουν, ούτε να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα αλλά ούτε και να δημιουργήσουν κινδύνους στον Βλαχοδήμο.

Ειδικά τα πρώτα 20 λεπτά, δηλαδή λίγο πριν έρθει το γκολ από τον Χόιλουντ, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει το πάνω χέρι στον αγωνιστικό χώρο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μόλις μία τελική της Δανίας και συνολικά έξι της χώρας μας με xGoals 0.78 και αντεπιθέσεις που έβρισκαν «άδεια» την αντίπαλη άμυνα.

Παράλληλα, τουλάχιστον μέχρι το 15ο λεπτό, η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού με κατοχή 60-40% και σχεδόν διπλάσιες πάσες από τους Δανούς με 115-67. Φυσικά, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι διεθνείς μας ήταν σχεδόν... αλάνθαστοι σε αυτό το διάστημα του ματς, με 95% επιτυχία (109 σωστές πάσες) εκ των οποίων είχαμε 29/32 προωθημένες πάσες και 8/9 μεγάλες μπαλιές, την ίδια ώρα που οι Δανοί είχαν 88% ποσοστό επιτυχίας.

Παράλληλα η Ελλάδα είχε... στοχεύσει να επιτίθεται από τα δεξιά με Ρότα και Καρέτσας καθώς ο αντίπαλος ακραίος μπακ της πλευράς, Μέλε, έπαιρνε ουκ ολίγες φορές την πλευρά και άφηνε κενό το σημείο στην πλάτη του. Οπότε η εντολή του Γιοβάνοβιτς, ήταν η χώρα μας να χτυπήσει σε εκείνη την πλευρά, κάνοντας και τον έμπειρο αμυντικό να μην μπορεί να παίρνει συχνά μέτρα για να δημιουργεί υπεραρριθμία στην επίθεση όπως στο πρώτο ματς (όπου οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν στη δεξιά μας πλευρά).

Τέλος, είναι άξιο αναφοράς το κομμάτι των μονομαχιών σε αυτό το διάστημα. Η Ελλάδα ήταν περισσότερο στο αμυντικό τρίτο της Δανίας καθώς, από τις συνολικά 34 μονομαχίες που έχουν δοθεί στον αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο, μόνο οι οκτώ είναι από την τετράδα των αμυντικών και μάλιστα οι στόπερ έχουν συνολικά τρεις (Μαυροπανός και Κουλιεράκης).

Από την άλλη οι γηπεδούχοι έχουν 14 μονομαχίες των αμυντικών τους και οι 10 είναι από τους κεντρικούς αμυντικούς, όπου ο Ιωαννίδης ήταν μόνιμος πονοκέφαλος μαζί με τον Μπακασέτα.

Καταιγίδα μετά το γκολ...

Αν κάποιος βάλει δίπλα-δίπλα, τους αριθμούς από το 1' μέχρι το 20' και τους αριθμούς από το 21' μέχρι το 45', δύσκολα θα πιστέψει ότι μιλάμε για το ίδιο ματς. Θυμίζει τα στατιστικά από το ματς με τη Σκωτία αλλά εδώ είναι μέσα σε ένα ημίχρονο. Μετά το γκολ του Χόιλουντ στο 21ο λεπτό, όλα άλλαξαν.

Ένα τέρμα που προήλθε από λάθος του Ζαφείρη και έδωσε την ευκαιρία στους Δανούς να μπουν σε θέση... οδηγού στο ματς. Το βασικό θέμα δεν είναι αυτό του Έλληνα χαφ όμως αλλά η αντίδραση της ομάδας μετά από αυτό. Η οποία είναι οριακά ανύπαρκτη. Μετά από περίπου 25 λεπτά «τρόμου», η Ελλάδα πάει στα αποδυτήρια με 3-0, έχοντας καταρρεύσει αγωνιστικά και ψυχολογικά σαν χάρτινος... πύργος.

Οι Δανοί βρίσκουν σε αυτό διάστημα πέντε τελικές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι στην εστία και σκοράρουν τρεις φορές με xGoals 0.54. Δηλαδή μικρότερο αριθμό από αυτόν της Εθνικής στα πρώτα 20 λεπτά. Η κατοχή ισορροπείται στο 50-50 και η Ελλάδα ξεκινάει τα λάθη στα μετόπισθεν, κάνοντας την πίεση των Δανών να πιάσει τόπο.

Από τα 29 λάθη, τα 10 είναι κοντά στην περιοχή και τα δύο μετατρέπονται σε γκολ. Ένα του Ζαφείρη στο 21' και ένα του Κουλιεράκη στο 41'. Δεν είναι ότι η Δανία έχει κυριαρχήσει στο παιχνίδι, καθώς οι αριθμοί είναι κοντά ακόμα και σε αυτό το σημείο όπου οι γηπεδούχοι φτάνουν στο 3-0, όμως τα λάθη είναι «φθηνά» και η ψυχολογία στα... τάρταρα.

Μία «σπίθα» ελπίδας μετά το 60'

Παρά το εις βάρος της γκολ, η Εθνική Ελλάδος προσπάθησε να βρει ψυχικά αποθέματα στο δεύτερο ημίχρονο. Μία μικρή... σπίθα ήρθε χάρη στο ωραίο τέρμα του Τζόλη μετά από ασίστ του Ιωαννίδη στο 61'. Από εκείνο το σημείο και για περίπου 15 με 20 λεπτά, η Ελλάδα πήρε ξανά τον έλεγχο του ματς.

Λίγο η καθίζηση της Δανίας, λίγο το πάθος των Ελλήνων σε γήπεδο και εξέδρα (απίστευτη η στήριξη των οπαδών που τραγουδούσαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό), οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς πήραν τα πάνω τους. Στο συγκεκριμένο διάστημα του αγώνα, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει πέντε σπουδαίες ευκαιρίες.

Η μία έγινε γκολ, η άλλη σταμάτησε στο δοκάρι, αυτή του Κωνσταντέλια απομακρύνθηκε εξαιρετικά από τον Σμάιχελ και η εκτέλεση του Παυλίδη στο 79' πέρασε από όλους αλλά όχι από τον Άντερσεν που έδιωξε με το κεφάλι στη γραμμή.

Το απίστευτο είναι ότι η χώρα μας έχει κατοχή 80%-20% (!) σε αυτό το σημείο του ματς, έχει 115 πάσες συνολικά αντί των μόλις 30 των Δανών, πιέζει ακατάπαυστα στο επιθετικό τρίτομε 24 στις 27 προωθημένες πάσες και 9/10 κοντά στο πέναλτι (την ίδια στιγμή η Δανία είχε μόλις δύο πάσες κοντά στην περιοχή της Εθνικής). Αν η χώρα μας έβρισκε γκολ σε εκείνο το σημείο, ίσως να μιλούσαμε για διαφορετικό παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, όμως έμεινε με το τέρμα του Τζόλη, ένα «αχ» και ένα μεγάλο «αν».

Ωστόσο, τόσο το πρώτο 20λεπτο, όσο και το 60'-80' του ματς είναι οδηγός για την Ελλάδα. Όπως φυσικά και τα 75 λεπτά αγώνα με τη Σκωτία.