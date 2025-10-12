«Όπως με την Ελλάδα το 2004»: Χαμός, ακόμα και με πυροβολισμούς στην Αλβανία με το 1-0 επί της Σερβίας (vid)

Οι πανηγυρισμοί στην Αλβανία για τη νίκη επί της Σερβίας, παρομοιάστηκαν με εκείνους του 2004 για τη νίκη επί της Ελλάδας.

Τις τελευταίες μέρες, η Αλβανία ζούσε για το παιχνίδι με την Σερβία για αγωνιστικούς και όχι μόνο λόγους... Βλέπετε μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν πλούσιο παρελθόν έντασης, τόσο για αθλητικούς, όσο και για πολιτικούς λόγους.

Έτσι, στην γειτονική χώρα είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για την χθεσινή τους νίκη, καθώς εκτός από το ηθικό κομμάτι, έγιναν φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του καλοκαιριού που θα γίνει στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

«Όπως με την Ελλάδα»

Χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους, με την «Sport Eskpres» να παρομοιάζει το σκηνικό στα Τίρανα και στις άλλες πόλεις της χώρας, με τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν τη νίκη επί της Ελλάδας το 2004.

Δείτε το video...

Μάλιστα, στην Πρίστινα ένας άνδρας που φορούσε μία σημαία της Αλβανίας στον λαιμό του, έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, όπως μπορείτε να δείτε...



12.10.2025, Serbia🇷🇸 - Albania🇦🇱, Albanian fan celebrating by firing a gun in Prishtina



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/sJZraXihLZ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως αρκετός κόσμος περίμενε στο αεροδρόμιο την αποστολή της Αλβανίας να επιστρέψει από την Σερβία για να την αποθεώσει...