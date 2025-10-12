Εθνική Ελλάδας: Τα 3+1 βασικά ανοιχτά μέτωπα για την ενδεκάδα με τη Δανία
Ο Σερβοέλληνας τεχνικός θέλει τον χρόνο του για τις τελικές του αποφάσεις σε επίπεδο 11άδας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Δανία - Ελλάδα τόνισε πως σε ένα 24ωρο θα είχε πιο καθαρή εικόνα για τις επιλογές του ως προς τον αγώνα της Κυριακής.
Εν αρχή να θυμίσουμε πως στο Σκωτία - Ελλάδα από πλευράς προσώπων τα πράγματα ήταν ως εξής: ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στον άξονα οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και πίσω από τον Παυλίδη ήταν ο Μπακασέτας. Στα 2 άκρα οι Τζόλης και Μασούρας. Πρακτικά οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων ως προς τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Δανία ήταν 2 με τους Μπακασέτα και Μασούρα να επιλέγονται ως βασικοί.
Σειρά έχει ο αγώνας κόντρα στη Δανία. Σε επίπεδο αλλαγών ο Γιαννούλης είναι υποψήφιος για αριστερά αντί του Τσιμίκα, ο Μουζακίτης στη θέση του Κουρμπέλη και ο Κωνσταντέλιας αντί του Μπακασέτα. Κατά τα άλλα οι Τζόλης και Καρέτσας θα είναι οι δύο πλάγιοι επιθετικοί και ο Παυλίδης το φαβορί για βασικός στράικερ σε σχέση με τον Ιωαννίδη. Πρακτικά είναι 3+1 ανοιχτά μέτωπα για την 11άδα της Ελλάδας. Αυτά του αριστερού μπακ του ενός χαφ και του παίκτη πίσω από τον φορ συν υπό προϋποθέσεις για τον στράικερ.
