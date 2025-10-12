Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε πως χρειάζεται 24 ώρες για τις τελικές του αποφάσεις επί της 11άδας για το Δανία - Ελλάδα, που θα έχει αλλαγές. Δανία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός θέλει τον χρόνο του για τις τελικές του αποφάσεις σε επίπεδο 11άδας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Δανία - Ελλάδα τόνισε πως σε ένα 24ωρο θα είχε πιο καθαρή εικόνα για τις επιλογές του ως προς τον αγώνα της Κυριακής.

Εν αρχή να θυμίσουμε πως στο Σκωτία - Ελλάδα από πλευράς προσώπων τα πράγματα ήταν ως εξής: ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στον άξονα οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και πίσω από τον Παυλίδη ήταν ο Μπακασέτας. Στα 2 άκρα οι Τζόλης και Μασούρας. Πρακτικά οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων ως προς τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Δανία ήταν 2 με τους Μπακασέτα και Μασούρα να επιλέγονται ως βασικοί.