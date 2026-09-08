Socca World Cup 2026: Η Ελλάδα παρέμεινε στην ελίτ, η Γερμανία τον τίτλο

Η Ελλάδα έφτασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου στο Έσσεν της Γερμανίας και αποκλείστηκε από την ισχυρή Κροατία.

Η Ελλάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου στο Έσσεν της Γερμανίας, όμως εκεί συνάντησε την ισχυρή Κροατία και δεν κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα προς τα ημιτελικά παρόλο που βάσει πορείας και ποιότητας ήταν πολύ κοντά.

Απέναντί της, η Ελλάδα βρήκε μια Κροατία που φυσικά έχει πλέον αποδείξει την ποιότητά της σε κορυφαίο επίπεδο. «Χρβάτσκα» ήταν ασημένια στο Ευρωπαϊκό και χάλκινη στο Παγκόσμιο του 2024, ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του 2025, όμως και η Ελλάδα θεωρείτο από πολλούς φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με έναν απίστευτο τρόπο. Ο Καλαμαρίδης με ένα εκπληκτικό σουτ πίσως από το κέντρο του γηπέδου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την Ελλάδα.

Η Κροατία, όμως, αντέδρασε άμεσα και έφερε γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα. Οι Κροάτες συνέχισαν να πιέζουν και πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, όμως η Κροατία ήταν αποτελεσματική και δεν άφησε περιθώρια για νέα ανατροπή. Έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 6-2 και μαζί στην πρόκριση για τα ημιτελικά.

Το ταξίδι της Ελλάδας στο Socca World Cup 2026 έφτασε στο τέλος του, όμως οι διεθνείς επιστρέφουν στην Ελλάδα έχοντας καταφέρει κάτι σημαντικό: να επαναφέρουν τη χώρα στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου. Στα τελευταία 6 Παγκόσμια η Ελλάδα έχει έν χάλκινο μετάλλιο και τρία πλασαρίσματα προημιτελικών. Αυτή η πορεία επιβεβαίωσε πως το ελληνικό Socca βρίσκεται ξανά ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου χάρτη και παρά τον αποκλεισμό φαίνεται πως η δουλειά που γίνεται στα εγχώρια πρωταθλήματα μπορεί να μεταφραστεί σε μεγάλες διεθνείς πορείες.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τη γαλανόλευκη είναι το Socca Aegean Cup, το διεθνές τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο της Κρήτης στα μέσα Οκτωβρίου.

Στον Μεγάλο Τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα φαντασμαγορικό τελικό, η Γερμανία έραψε το 2ο αστέρι της απέναντι στην πανίσχυρη Βραζιλία μέσα στο ενθουσιώδες κοινό των πάντσερ.