Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην κριτική που δέχθηκε η Εθνική μετά την ήττα στη Σκωτία. Αποστολή στην Κοπεγχάγη Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Δανία ρωτήθηκε για την κριτική που υπήρξε μετά την ήττα από τη Σκωτία.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος τόνισε ότι θαυμάζει τους παίκτες του και η κριτική προς αυτούς τον στενοχωρεί, αλλά όχι και τον ίδιο. Υποστήριξε ακόμα ότι θα παίξει η Ελλάδα στη Δανία, όπως ξέρει, με σύγχρονο τρόπο. Όταν ρωτήθηκε για την ισοπαλία που πήρε η Σκωτία στην Κοπεγχάγη στην πρεμιέρα των προκριματικών, με αμυντικό προσανατολισμό, ο Γιοβάνοβιτς τόνισε πως δεν κάνει τέτοια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ζωντανό. Σαν προπονητής, έχω μάθει να λειτουργώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι θέμα η κριτική. Αν δεν κερδίζουμε, δεν διαβάζω καθόλου. Ξέρω τι θα γίνει. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα μου, θέλω να μείνει σταθερή στις αξίες της. Έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες μέσα στο γήπεδο. Και θα πρέπει να είσαι έτοιμος για την πιο σκληρή κριτική. Μου αρέσει εμένα αυτό. Ξυπνάει τον εγωισμό σου.

Είναι από τα πράγματα που μου ταιριάζουν. Εκείνο που μπορεί να με πειράξει, είναι αν υπάρχει πολύ σκληρή κριτική για τους παίκτες. Γιατί έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ, όσον αφορά τη διάθεση των παικτών, το πόσο είναι αφοσιωμένοι είναι, τουλάχιστον στο θέμα του προπονητή και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Εγώ τους θαυμάζω. Μου είναι περίεργο αν ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που δέχονται ιδιαίτερα σκληρή κριτική. Κι εγώ τους ξέρω. Για μένα είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε τις αποφάσεις μου, ούτε τον τρόπο λειτουργίας μου.

Δεν έχουμε φυσικά να ζητήσουμε κάτι παραπάνω από τον κόσμο. Πάντα την αγαπούσαν την Εθνική οι φίλαθλοι. Έχει τη δυναμική η ομάδα, αλλά εάν δεν έχεις αποτελέσματα η απογοήτευση θα είναι πολύ μεγάλη. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη».

Για το τι χρειάζεται για τη νίκη: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν' αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές, παρά την καλή εικόνα στη Σκωτία: «Υπάρχει μία απογοήτευση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Σκωτία. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση, υπάρχουν διάφορες σκέψεις κι ανάλογα με την αίσθηση που θα έχω για τους ποδοσφαιριστές... Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει ν' αγωνιστεί ανεξάρτητα την κούραση. Έχω την τύχη να διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως κάνουμε εδώ κι έναν χρόνο».

Για το αν μπορεί η Εθνική να κάνει κάτι ανεξήγητο, όπως έκανε η Σκωτία εναντίον μας: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Επειδή η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή, κάθε λάθος που οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα



Για τα έξι γκολ που δέχθηκε η Ελλάδα σε δύο αγώνες: «Η Εθνική δεν παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρετο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ

Πάντα ελπίζουμε στην τύχη, αλλά δεν μπορούμε.να βασιστούμε σ' αυτή. Πιστεύω περισσότερο στην ικανότητα των παικτών μας παρά στην τύχη».

Για το ματς Δανία - Σκωτία, όπου η φιλοξενούμενη πήρε την ισοπαλία με καλή άμυνα: «Το είδα το παιχνίδι. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω όπως η Σκωτία εδώ, ανεξαρτήτως τους παίκτες. Τέτοια δεν μπορώ να κάνω».