Τζόλης: «Είμαστε ενωμένοι, εάν δεν σκοράρεις δεν κερδίζεις»
Η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση, καθώς μετά τις ήττες από Δανία και Σκωτία θα πρέπει να κάνει το 3Χ3 για να μη «σβήσει» το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Χρήστος Τζόλης εκπροσώπησε τους διεθνείς της Εθνικής μας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην ενότητα του γκρουπ.
Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Τζόλη
«Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Είμαστε έτοιμοι και ενωμένοι για τον αυριανό αγώνα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν πρέπει να κάνουμε εύκολα λάθη.Πρέπει να έχουμε ηρεμίακαι να εκμεταλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Εάν δεν σκοράρεις δεν κερδίζεις».
