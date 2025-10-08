Οι απεσταλμένοι του Gazzetta, Δημήτρης Τομαράς και Γιάννης Σαπουντζάκης μεταδίδουν από την Γλασκώβη τα τελευταία νέα της Εθνικής Ελλάδος πριν τη μεγάλη... μάχη κόντρα στη Σκωτία.

Καταιγίδα λίγο πριν πετάξει για τη Σκωτία και κρύο με ψιλόβροχο στη Γλασκώβη. Η Εθνική μας ομάδα έκανε την τελευταία της προπόνηση επί σκωτσέζικου εδάφους λίγο πριν το Σκωτία - Ελλάδα με τον Καρέτσα να μπαίνει στο πρώτο μέρος του προγράμματος αλλά να συνεχίζει να είναι αβέβαιο εάν θα είναι στο 100 τις 100 για τον αγώνα της Πέμπτης. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τα όσα μεταδίδει από τη Σκωτία για το Gazzetta ο Δημήτρης Τομαράς

🇬🇷🙌 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Γλασκώβη, Δημήτρη Τομαρά, για τον αυριανό αγώνα της Ελλάδας με την Σκωτία pic.twitter.com/MZwszQWD9E October 8, 2025