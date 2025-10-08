Σκωτία - Ελλάδα: Οι απεσταλμένοι του Gazzetta μεταδίδoυν από τη Γλασκώβη τα τελευταία νέα της Εθνικής
Καταιγίδα λίγο πριν πετάξει για τη Σκωτία και κρύο με ψιλόβροχο στη Γλασκώβη. Η Εθνική μας ομάδα έκανε την τελευταία της προπόνηση επί σκωτσέζικου εδάφους λίγο πριν το Σκωτία - Ελλάδα με τον Καρέτσα να μπαίνει στο πρώτο μέρος του προγράμματος αλλά να συνεχίζει να είναι αβέβαιο εάν θα είναι στο 100 τις 100 για τον αγώνα της Πέμπτης. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τα όσα μεταδίδει από τη Σκωτία για το Gazzetta ο Δημήτρης Τομαράς
🇬🇷🙌 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Γλασκώβη, Δημήτρη Τομαρά, για τον αυριανό αγώνα της Ελλάδας με την Σκωτία pic.twitter.com/MZwszQWD9E— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
🇬🇷 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Γλασκώβη, Γιάννη Σαπουντζάκη, για το αυριανό ματς της Ελλάδας με τη Σκωτία pic.twitter.com/cFwmdmKJBg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
