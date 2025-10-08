Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Σκωτία το βράδυ της Πέμπτης, θα έχει τη στήριξη 1.000 και πλέον φίλων της αλλά θα χρειαστεί να κάνει και τη δική της αγωνιστική προσπάθεια. ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει να περιμένει να δει την κατάσταη του Καρέτσα και την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από το Σκωτία - Ελλάδα. Ο νεαρός μεοσεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση αλλά το status του είναι αισθητά βελτιωμένο και υπάρχει ελπίδα να είναι ΟΚ για τον αγώνα αυτόν (για το βράδυ της Πέμπτης).

Εάν έπρεπε να εστιάσουμε σε ερωτηματικά ως προς την 11άδα της Εθνικής μας αυτά κυρίως θα είναι τέσσερα. Πρώτον κάτω από τα δοκάρια θα είναι ένας εκ των Τζολάκη - Βλαχοδήμου. Υπάρχει αυτή η άτυπη... μάχη. Δεύτερον οι Γιαννούλης και Τσιμίκας διεκδικούν μία θέση για αριστερά (στο άκρο της άμυνας).

Για το κέντρο οι βασικοί υποψήφιοι θα μπορούσαν να είναι ξανά οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης ωστόσο υπάρχουν και οι επιλογές των Σιώπη, Μουζακίτη και Μάνταλου (3 παίκτες για 2 θέσεις). Ο Μπακασέτας είναι ένα κλικ πιο πάνω από τον Κωνσταντέλια για να χριστεί βασικός πίσω από τον φορ Παυλίδη και από εκεί και πέρα το 4ο ανοιχτό μέτωπο θα είναι εάν θα ξεκινήσει ή όχι ο Καρέτσας. Δεν είναι κάτι απλό και δεδομένο και πρακτικά με μία προπόνηση οπότε θα πρέπει μετά να δει ο κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς τις εναλλακτικές του για μία εκ των δύο πλευρών είτε με Τζόλη και Μασούρα είτε επιλέγοντας άλλον πλάγιο επιθετικό.

Κατά τα άλλα ο Βαγιαννίδης δεξιά, οι Κουλιεράκης και Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας, ο Μπακασέτας ως δεκάρι, πιθανότατα ο Τζόλης ως ο ένας εκ των 2 εξτρέμ και ο Παυλίδης ως στράικερ είναι πιο σίγουροι για το βασικό σχήμα ως προς το Σκωτία - Ελλάδα, όπου οι διεθνείς μας θα έχουν στο πλευρό τους 1.000 και πλέον Έλληνες φιλάθλους, που την Πέμπτη ανήμερα του αγώνα θα συγκεντρωθούν από νωρίς σε κεντρικό σημείο της Γλασκώβης. Φυσικά ασχέτως αυτού του στοιχείου η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει στο γήπεδο την προσπάθειά της έχοντας ως στόχο φυσικά τη νίκη.

Οι εκλεκτοί για τους 2 αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Γιάννης Μιχαηλίδης (που πήρε τη θέση του Ρέτσου), Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Δουβίκας.