Στη Γλασκώβη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (9/10) με τη Σκωτία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Η Εθνική ομάδα προσγειώθηκε στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης έπειτα από μια πτήση που διήρκησε λίγο πάνω από τέσσερις ώρες.

Η αποστολή της γαλανόλευκης ετοιμάζεται πλέον για το ματς της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ της Πέμπτη (9/10, 21:45) στο Χάμπντεν Παρκ κόντρα στη Σκωτία.

Οι διεθνείς θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τους Σκωτσέζους το βράδυ της Τετάρτης (8/10) με προπόνηση στο Χάμπτεν Παρκ στις 21:00. Νωρίτερα στις 20:15 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στη Γλασκώβη: