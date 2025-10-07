Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στη Γλασκώβη η αποστολή της γαλανόλευκης
Η Εθνική ομάδα προσγειώθηκε στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης έπειτα από μια πτήση που διήρκησε λίγο πάνω από τέσσερις ώρες.
Η αποστολή της γαλανόλευκης ετοιμάζεται πλέον για το ματς της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ της Πέμπτη (9/10, 21:45) στο Χάμπντεν Παρκ κόντρα στη Σκωτία.
Οι διεθνείς θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τους Σκωτσέζους το βράδυ της Τετάρτης (8/10) με προπόνηση στο Χάμπτεν Παρκ στις 21:00. Νωρίτερα στις 20:15 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής Ελλάδας στη Γλασκώβη:
🇬🇷🙌 Η άφιξη της Εθνικής μας ομάδας στη Γλασκώβη για τον αγώνα της Πέμπτης (09/10) με την Σκωτία pic.twitter.com/1iK8JY6KyB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 7, 2025
