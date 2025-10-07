Ο Ίνγκι Ίνγκασον και ο Αλμπάν Λαφόν συμπεριλήφθηκαν στις κλήσεις των εθνικών τους ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Δύο ακόμα παίκτες του Παναθηναϊκού θα ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες σε αυτό το διάλειμμα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Συγκεκριμένα, η Ακτή Ελεφαντοστού ανακοίνωσε την αποστολή της για τα παιχνίδια απέναντι σε Σεϋχέλες (10/10) και Κένυα (14/10) στην οποία έχει συμπεριληφθεί ο Αλμπάν Λαφόν.

Ο γκολκίπερ των Πρασίνων δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στο στήθος παρά το ότι ήταν στο squad και στο προηγούμενο διάλειμμα των εθνικών.

Από την άλλη, στην αποστολή της Ισλανδίας βρέθηκε και ο Ίνγκι Ίνγκασον και θα είναι διαθέσιμος για τα ματς που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα απέναντι σε Ουκρανία (10/10) και Γαλλία (13/10) για την ίδια διοργάνωση.