Ο Μπαρκολά ανοίγει ξανά το ρήγμα ανάμεσα σε Παρί και Εθνική Γαλλίας

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη γαλλική Ομοσπονδία, μετα τις ανακοινώσεις για τον τραυματισμό του Μπαρκολά

Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Ωστόσο, αντί να καταλαγιάσουν οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν με τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στις προηγούμενες υποχρεώσεις της εθνικής, το νέο «θέμα Μπαρκόλα» φαίνεται πως ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά στη συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Η ένταση προκλήθηκε με αφορμή τη φύση του τραυματισμού του παίκτη, όπως αυτή περιγράφεται στην ανακοίνωση της γαλλικής Ομοσπονδίας, με την οποία γνωστοποιήθηκε και η αντικατάστασή του στην αποστολή από τον Φλοριάν Τοβέν της Λανς. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «ο παίκτης παρουσιάζει κάκωση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του Champions League της Παρί με την Αταλάντα».

Ωστόσο, η Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε με σαφώς ενοχλημένο τόνο «Ο σύλλογος ενημερώθηκε με έκπληξη για το δελτίο Τύπου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μπαρκόλα. Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στα ιατρικά δεδομένα που έχουν κοινοποιηθεί από την ιατρική ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν. Πριν από τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας και μετά τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Ligue 1 με τη Λιλ, η Παρί απέστειλε πλήρη ιατρική έκθεση για τον Μπαρκόλα, στην οποία δεν υπήρχε καμία ένδειξη ή αναφορά σε χρόνια κάκωση μετά το παιχνίδι με την Αταλάντα». Την Παρασκευή η Γαλλία αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στο «Παρκ ντε Πρενς», ενώ τη Δευτέρα ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισλανδία.

Παράλληλα, ο μέσος της Παρί, Σένι Μαγιουλού -ο οποίος επίσης αγωνίστηκε ως βασικός το βράδυ της Κυριακής στη Λιλ- τέθηκε εκτός προετοιμασίας στην εθνική Ελπίδων, λόγω τραυματισμού στον αριστερό μηρό, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της FFF.