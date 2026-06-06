Οκτώ ζευγάρια αδερφών θα δούμε στο Μουντιάλ του 2026. Ποιοι από αυτούς θα αγωνιστούν φορώντας διαφορετικό εθνόσημο;

Οικογενειακή υπόθεση θα είναι το φετινό Μουντιάλ, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε οκτώ ζευγάρια αδερφών να παίζουν είτε με την ίδια ομάδα είτε με διαφορετική στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Στην πλευρά όσων επέλεξαν διαφορετικές εθνικές ομάδες, συναντάμε τους Γκουέλα Ντουέ και Ντεζιρέ Ντουέ. Γεννημένοι από Γαλλίδα μητέρα και Ιβοριανό πατέρα, ο πρώτος εκπροσωπεί την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ο Ντεζιρέ τη Γαλλία. Ο μεγάλος αδερφός του άσου της Παρί σκόραρε μάλιστα απέναντι στους Τρικολόρ στο πρόσφατο 1-2 των Αφρικανών.

Quand les deux frères DÉSIRÉ et GUÉLA DOUÉ se retrouvent avant de s'affronter pour la première fois avec leurs sélections respectives.



Ils se feront face lors du match France - Côte d'Ivoire ce soir ! 🇫🇷 🇨🇮 pic.twitter.com/5lEtohx7zn June 4, 2026

Μια παρόμοια περίπτωση είναι ο Ινιάκι και ο Νίκο Ουίλιαμς. Αν και αγωνίζονται μαζί σε συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο μεγαλύτερος αδερφός, επέλεξε το 2022 να εκπροσωπήσει την Γκάνα για να τιμήσει τον τόπο καταγωγής των γονιών του, έχοντας παίξει παλαιότερα κι ένα φιλικό με την Ισπανία. Αντίθετα, ο μικρότερος, ο Νίκο αφοσιώθηκε πλήρως στη «Φούρια Ρόχα» και μάλιστα κατέκτησε με το εθνόσημο το ΕURO του 2024.

Yesterday, 13' Nico Williams assisted Iñaki Williams.



42' Iñaki Williams assisted Nico Williams.



𝘽𝙧𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙡𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣. 🫂🔗 pic.twitter.com/at6fPeBEow — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) March 1, 2024

Επιπλέον, ο Ντέρικ Λουκάσεν και ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, δύο από τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειας, γεννήθηκαν στο Άμστερνταμ από Γκανέζους γονείς και ακολούθησαν επίσης χωριστούς δρόμους στις διεθνείς τους καριέρες. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Πάφου αφού πέρασε από τις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, έκανε το ντεμπούτο του με την Γκάνα στις αρχές του 2026. Ο 24χρονος αδερφός του κι επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, που αναδείχθηκε στον Άγιαξ παραμένει σταθερό στέλεχος των Οράνιε.

🇬🇭🇳🇱 Football has a beautiful way of creating special stories.



Derrick Luckassen, the older brother of Brian Brobbey, is set to represent Ghana at the 2026 FIFA World Cup, while his younger brother will be in action for the Netherlands.



From the same family and Ghanaian roots… pic.twitter.com/TB5N8HtG33 — therealone_kay (@therealone_kay) June 4, 2026

Παράλληλα, οι γεννημένοι στη Σκωτία Τζον και Χάρι Σούταρ έγραψαν ιστορία ως τα πρώτα αδέρφια στη σύγχρονη εποχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έπαιξαν σε διαφορετικές εθνικές στο Μουντιάλ του 2022, με τον Χάρι να επιλέγει την Αυστραλία και τον Τζον να μένει στη Σκωτία.

Στον αντίποδα, υπάρχουν αδέρφια που αγωνίζονται φορώντας το ίδιο εθνόσημο, όπως οι Λούκας και Τεό Ερνάντες με τη Γαλλία, οι δίδυμοι Κουίντεν και Γιούριεν Τίμπερ με την Ολλανδία, οι Λάρος και Ντερόι Ντουάρτε με το Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς και οι Λεάνδρο και Ζουνίνιο Μπακούνα με το Κουρασάο.