Ένας εκ των διακριθέντων της Δανίας απέναντι στην Ελλάδα, ο Ράσμους Κρίστενσεν, μίλησε στο Gazzetta για τη σημασία της νίκης των Δανών και το... κλίμα που περιμένει τους διεθνείς στο «Parken Stadium».

Η Δανία ταξίδεψε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έχοντας ένα σχετικό άγχος μετά το 0-0 στην πρεμιέρα της απέναντι στη Σκωτία. Ωστόσο, οι παίκτες του Μπράιαν Ρίμερ «προσγείωσαν» την Εθνική, επικράτησαν 3-0 και πήραν την πρωτιά του ομίλου μετά την δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο δεξιός αμυντικών των Δανών, Ράσμους Κρίστενσεν, που αγωνίστηκε σε όλη την αναμέτρηση μίλησε στο Gazzetta για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του που... συνήλθε γρήγορα μετά το χαμένο έδαφος κόντρα στη Σκωτία.

«Παίξαμε πάρα πολύ καλά, παρά το σκορ δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολη η νίκη. Ήταν η μέρα μας και φάνηκε στην ατομική μας ποιότητα. Τα προκριματικά είναι μία σύντομη σειρά αγώνων, οπότε αναγκαστικά βρίσκεσαι υπό πίεση σε κάθε ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αφήνεις πίσω σου βαθμούς. Με τη Σκωτία χάσαμε δύο. Εδώ θέλαμε να έρθουμε και να νικήσουμε», εξήγησε ο Κρίστενσεν.

Το γεγονός ότι η Δανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη λέξη «φαβορί» όσον αφορά τον 3ο όμιλο, με τους τόνους πάντως από πλευράς Δανών να παραμένουν χαμηλοί.

«Πιστεύουμε πολύ στην ποιότητά μας, είμαστε πολύ δυνατοί, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εμείς η ομάδα που θα προκριθεί. Κλειδί για τη νίκη απόψε ήταν η υψηλή πίεση, ότι κερδίζαμε την κατοχή με την πίεση που ασκήσαμε κι αυτό μας βοήθησε στο να σκοράρουμε και να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας».

Τέλος, ο Κρίστενσεν σχολίασε και την «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Έλληνες φίλαθλοι στο «Γ. Καραϊσκάκης» προϊδεάζοντας τους Έλληνες διεθνείς για το κλίμα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στις 12 Οκτωβρίου, στην Κοπεγχάγη.

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη, φανταστική! Έτσι θα είναι και στη Δανία. Να περιμένετε 35.000 φωνακλάδες Δανούς»!