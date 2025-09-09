Ο αριστερός μπακ της Δανίας, Χόακιμ Μέλε, μίλησε στο Gazzetta για τη μεγάλη νίκη των Δανών απέναντι στην Ελλάδα και αποκάλυψε μία προσωπική ιστορία πίσω από το ελληνικό τατουάζ στο χέρι του.

Η Δανία έφυγε από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς όσων αφορά τη δική της «μάχη» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Δανοί επικράτησαν σε ένα ματς που φάνηκε να ελέγχουν από την αρχή, κρατώντας μάλιστα την εστία τους ανέπαφη μετά το «καθαρό» 0-3. Ο Χόακιμ Μέλε, ο αριστερός μπακ της ομάδας του Μπράιαν Ρίμερ, μίλησε στο Gazzetta επισημαίνοντας ότι παρά το τελικό σκορ, η νίκη δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση.

«Παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν ήταν καθόλου εύκολη νίκη. Αλλά τα τρία γκολ μάς ηρέμησαν πολύ στο τέλος. Η εμφάνισή μας ήταν αρκετά καλή, δεν δώσαμε την ευκαιρία στους Έλληνες παίκτες να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες και αυτό ήταν το πιο σημαντικό.

Ελέγξαμε τη μεσαία γραμμή, δεν αφήσαμε την Ελλάδα να πλησιάσει στην εστία μας και νομίζω ότι όλη ομάδα από τον στράικερ μέχρι εμάς στα μετόπισθεν παίξαμε εξαιρετική άμυνα», δήλωσε.

Η Δανία, στην δική της πρεμιέρα, ξεκίνησε με απώλεια βαθμών μετά το 0-0 απέναντι στη Σκωτία μέσα στο «Parken Stadium», μία ισοπαλία που τα Μέσα της χώρας δεν είδαν με... καλό μάτι.

«Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπήρχε τόση πίεση, γιατί πιστεύω στην ομάδα μας και τις δυνατότητές της. Με τη Σκωτία ήταν ένα άλλο παιχνίδι, έπαιζε κυρίως άμυνα. Απόψε ξέραμε ότι θα βρούμε τον χώρο να ξεδιπλώσουμε όλες τις αρετές μας και νομίζω ότι το κάναμε άψογα», τόνισε ο Μέλε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 28χρονος αμυντικός της Βόλφσμπουργκ έχει «χτυπημένο» στο δεξί του χέρι τατουάζ με τη λέξη «παππούς». Κάτι το οποίο κλήθηκε να εξηγήσει ξεδιπλώνοντας έτσι ένα προσωπικό του βίωμα:

«Το τατουάζ το έκανα για να θυμάμαι τον παππού μου. Εκείνος μου είχε πει να παίξω ποδόσφαιρο. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν για διακοπές στην Ελλάδα και έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή... Οπότε για αυτό αποφάσισα να το κάνω στα ελληνικά».