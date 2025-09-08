Γνωστοποιήθηκε το αρχικό σχήμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα - Δανία, που θα διεξαχθεί στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο Καραϊσκάκη. Βασικός ο Κωνσταντέλιας.

Ουσιαστικά μία αλλαγή έχει η Ελλάδα σε επίπεδο βασικού σχήματος συγκριτικά με την ευρεία νίκης της με 5-1 επί της Λευκορωσίας, στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ξεκινά ως βασικός στη θέση του Τάσου Μπακασέτα που είχε γκολ (υπέροχο) και ασίστ στο προηγούμενο παιχνίδι.

Η αρχική διάταξη της Ελλάδας για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Δανία: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο κα Βαγιαννίδη. Στο κέντρο οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, οι Τζόλης και Καρέτσας στις δύο πτέρυγες, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι και ο Παυλίδης φορ.

Επισημαίνεται ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, εναντίον της Λευκορωσίας, ο Κωνσταντέλιας είχε αντικαταστήσει τον Μπακασέτα, στο 73'.