Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Η 11άδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για τη Δανία, βασικός ο Κωνσταντέλιας
Ουσιαστικά μία αλλαγή έχει η Ελλάδα σε επίπεδο βασικού σχήματος συγκριτικά με την ευρεία νίκης της με 5-1 επί της Λευκορωσίας, στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ξεκινά ως βασικός στη θέση του Τάσου Μπακασέτα που είχε γκολ (υπέροχο) και ασίστ στο προηγούμενο παιχνίδι.
Η αρχική διάταξη της Ελλάδας για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Δανία: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο κα Βαγιαννίδη. Στο κέντρο οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, οι Τζόλης και Καρέτσας στις δύο πτέρυγες, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι και ο Παυλίδης φορ.
Επισημαίνεται ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, εναντίον της Λευκορωσίας, ο Κωνσταντέλιας είχε αντικαταστήσει τον Μπακασέτα, στο 73'.
