Ελλάδα – Δανία: Μυθική απόκρουση Τζολάκη (vid)
Όρθια κράτησε την Εθνική μας ομάδα ο Τζολάκης με τον νεαρό τερματοφύλακα να κάνει μυθική απόκρουση σε φάουλ του Χόιμπιεργκ και αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Κουλιεράκη και άλλαξε πορεία.
Μια από τις καλύτερες αποκρούσεις που έχουμε δει από τερματοφύλακα της Εθνικής μας ομάδας έκανε στο παιχνίδι με την Δανία ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης στο Καραϊσκάκης ο Χόιμπιεργκ εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Κουλιεράκη αλλάζοντας πορεία, αλλά ο Τζολάκης άπλωσε το αριστερό του πόδι πραγματοποιώντας μια μυθική απόκρουση.
