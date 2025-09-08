Η Δανία άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ελλάδα με το άψογο πλασέ του Ντάμσγκααρντ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κουρμπέλη.

Προβάδισμα για την Δανία στο ματς με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Δημήτρη Κουρμπέλη έξω από την περιοχή του Τζολάκη, έκλεψε την μπάλα, γύρισε ωραία το σώμα του και εκτέλεσε με το δεξί για το 0-1 των Δανών στο 32ο λεπτό.