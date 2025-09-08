Ελλάδα - Δανία: Λάθος του Κουρμπέλη και ωραίο τελείωμα από τον Ντάμσγκααρντ για το προβάδισμα των Δανών (vid)
Η Δανία άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ελλάδα με το άψογο πλασέ του Ντάμσγκααρντ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κουρμπέλη.
Προβάδισμα για την Δανία στο ματς με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Δημήτρη Κουρμπέλη έξω από την περιοχή του Τζολάκη, έκλεψε την μπάλα, γύρισε ωραία το σώμα του και εκτέλεσε με το δεξί για το 0-1 των Δανών στο 32ο λεπτό.
@Photo credits: eurokinissi, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.