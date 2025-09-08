«Τρέλα» για την Εθνική: Sold out το παιχνίδι με τη Δανία

Εισιτήρια τέλος για το απόψενο σημαντικό ματς της Εθνικής με τη Δανία για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.

Η Ελλάδα «σάρωσε» στη νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο κόσμος ανυπομονεί για τον επόμενο αγώνα, όπουτα εισιτήρια έκαναν «φτερά». Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κοντράρεται απόψε (21:45) με την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 και θέλει να πάρει τη νίκη για να αυξήσει στους πέντε βαθμούς την διαφορά από την βασική της αντίπαλο για την κούρσα της πρωτιάς.

Όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τη Δανία έχουν εξαφανιστεί! Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι γεμάτο, ο κόσμος έτοιμος να σπρώξει την Γαλανόλευκη μας σε μια ακόμα νίκη.