Η Ισπανία χάρισε ποδοσφαιρική παράσταση στο Ικόνιο και διέλυσε με εκκωφαντική εξάρα την Τουρκία (6-0). Επέστρεψε στις νίκες η Γερμανία, που επικράτησε 3-1 της Βόρειας Ιρλανδίας. Εξάρα και για το Βέλγιο κόντρα στο Καζακστάν (6-0).

1ος Όμιλος

Ο... κακός χαμός από νωρίς στον όμιλο της Γερμανία για τα προκριματικά Μουντιάλ 2026. Η Μάνσαφτ «έσβησε» το προ ημερών στραβοπάτημά της, την ήττα από τη Σλοβακία, και πήρε την πρώτη της νίκη, ωστόσο μετά από δύο αγωνιστικές παραμένει εκτός πρώτη δυάδας.

Οι Γερμανοί τα βρήκαν σχετικά... σκούρα, αλλά έκαναν το καθήκον τους και επικράτησαν 3-1 της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Γκνάμπρι άνοιξε το σκορ στο 7', ο Πράις ισοφάρισε με εντυπωσιακό τελείωμα στο 34', αλλά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Νάγκελσμαν βρήκε το μονοπάτι της νίκης. Στο 69' ο Αμίρι την έβαλε ξανά μπροστά και στο 72' ο Βιρτς με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Παρ' όλα αυτά, η Γερμανία δεν χάρηκε ιδιαίτερα, αφού η Σλοβακία πήρε το δεύτερό της τρίποντο σε ισάριθμα ματς και την άφησε στην 3η θέση. Το Λουξεμβούγο είχε το πάνω χέρι σε όλο το παιχνίδι, σπατάλησε τεράστιες ευκαιρίες, στάθηκε άτυχο με δύο δοκάρια και στο φινάλε είδε τους Σλοβάκους να παίρνουν το τρίποντο με γκολ του Ρίγκο στο 90'.

Αποτελέσματα

Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία 3-1

Λουξεμβούργο - Σλοβακία 0-1

Βαθμολογία

1. Σλοβακία 6 (3-0), 2 ματς

2. Βόρεια Ιρλανδία 3 (4-4), 2 ματς

3. Γερμανία 3 (3-3), 2 ματς

4. Λουξεμβούργο 0 (1-4), 2 ματς

Επόμενη αγωνιστική (10/10)

Γερμανία - Λουξεμβούργο

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία

5ος Όμιλος

Πανέμορφη, ασταμάτητη και απόλυτη η Ισπανία. Δεν ήταν ακριβώς αγώνας αυτός, ήταν κάτι σαν ποδοσφαιρικό... show. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε «πλάκα» στο Ικόνιο απέναντι στην Τουρκία και τη «σκόρπισε» με εξάρα για να πάρει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Πέδρι άνοιξε το σκορ με γκολάρα στο 6', στο 22' η Ρόχα έκρυψε την μπάλα για να την εμφανίσει στα δίχτυα ο Μικέλ Μερίνο, ενώ ο μέσος της Άρσεναλ πέτυχε δύο ακόμα γκολ για να ολοκληρώσει το χατ τρικ του (45+1', 57'). Ο Φεράν Τόρες μπήκε επίσης στον πίνακα των σκόρερς (53'), ενώ ντοπιέτα πέτυχε ο Πέδρι που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 62'.

Νωρίτερα, η Γεωργία επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας.

Αποτελέσματα

Γεωργία - Βουλγαρία 3-0

Τουρκία - Ισπανία 0-6

Βαθμολογία

1. Ισπανία 6 (9-0), 2 ματς

2. Γεωργία 3 (5-3), 2 ματς

3. Τουρκία 3 (3-8), 2 ματς

4. Βουλγαρία 0 (0-6), 2 ματς

Επόμενη αγωνιστική (11/10)

Ισπανία - Γεωργία

Βουλγαρία - Τουρκία

7ος Όμιλος

Σε ένα ματς με... μπόλικο στοιχείο από Super League, η Πολωνία επικράτησε της Φινλανδίας με 3-1 και συνεχίζει την καταδίωξη της Ολλανδίας. Ο Κας στο 27' έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, με τον Λεβαντόφσκι να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το... κερασάκι προσέθεσε ο Καμίνσκι στο 55', ενώ το μόνο που κατόρθωσε η Φινλανδία ήταν να μειώσει με τον Κάλμαν στο τέλος. Ο Σφιντέρσκι αγωνίστηκε για την Πολωνία στο β' μέρος αντικαθιστώντας τον Λεβαντόφσκι, ενώ για τους Φινλανδούς έπαιξαν οι Άλχο και Ουρόνεν ως βασικοί και ο Ιβάνοφ ως αλλαγή.

Νωρίτερα, η Ολλανδία νίκησε με 3-2 την Λιθουανία.

Αποτελέσματα

Λιθουανία - Ολλανδία 2-3

Πολωνία - Φινλανδία 3-1

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 10 (14-3), 4 ματς

2. Πολωνία 10 (8-4), 5 ματς

3. Φινλανδία 7 (6-8), 5 ματς

4. Λιθουανία 3 (5-7), 5 ματς

5. Μάλτα 2 (1-12), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (9/10)

Μάλτα - Ολλανδία

Φινλανδία - Λιθουανία

10ος Όμιλος

Δεύτερη συνεχόμενη... εξάρα για το Βέλγιο που μετά το Λιχτενστάιν «καθάρισε» και το Καζακστάν με το ίδιο σκορ (6-0). Το γκολ-ποίημα του Ντε Μπρόινε έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο 42', ενώ δύο λεπτά μετά ο Ντοκού έκανε στέρεες τις βάσεις της νίκης. Άλλα τέσσερα γκολ στο β' μέρος για το Βέλγιο με τους Ράσκιν, Ντοκού, Ντε Μπρόινε και Μενιέ να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 6-0.

Νωρίτερα, η Βόρεια Μακεδονία διέλυσε το Λιχτενστάιν με 5-0 συνεχίζοντας αήττητη στα προκριματικά. Το γκολ του Ελμάς χώριζε τις δύο ομάδες στο ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι με ένα... ξέσπασμα στο β' μέρος, έδωσαν διαστάσεις στη νίκη τους.

Αποτελέσματα

Βόρεια Μακεδονία - Λιχτενστάιν 5-0

Βέλγιο - Καζακστάν 6-0

Βαθμολογία

1. Βόρεια Μακεδονία 11 (11-2), 5 ματς

2. Βέλγιο 10 (17-4), 4 ματς

3. Ουαλία 10 (11-6), 5 ματς

4. Καζακστάν 3 (3-11), 5 ματς

5. Λιχτενστάιν 0 (0-19), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (10/10)