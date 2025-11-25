Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας του Μουντιάλ 2026 από την FIFA, όπως και πληροφορίες για την διαδικασία της κλήρωσης.

Λιγότερο από επτά μήνες απομένουν για την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ 2026, που διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, η FIFA ανακοίνωσε και επίσημα τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του Μουντιάλ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Στα... highlight των πληροφοριών που εξέδωσε η FIFA, είναι το γεγονός αφενός ότι η Ισπανία δεν θα βρεθεί στον δρόμο της Αργεντινής ούτε η Γαλλία σε αυτόν την Αγγλίας πριν από τον τελικό της σπουδαίας (και διευρυμένης) διοργάνωσης, εάν φυσικά τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους. Κι αυτό, γιατί οι δύο πρώτες ομάδες του ranking αναμένεται να αποφύγουν η μία την άλλη μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου (δηλαδή Ισπανία και Αργεντινή), όπως και η τρίτη με την τέταρτη (δηλαδή Γαλλία και Αγγλία).

Σχετικά με την κλήρωσε, κανένας όμιλος δεν θα περιλαμβάνει δύο ομάδες από την ίδια συνομοσπονδία, με μοναδική εξαίρεση την UEFA, που εκπροσωπείται από 16 ομάδες. Ο κάθε όμιλος πρέπει να έχει τουλάχιστον μία και το πολύ δύο ευρωπαϊκές ομάδες.

The procedures and pots have been revealed for the Final Draw.

Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1: Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ ως διοργανώτριες χώρες, καθώς και Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία.

Pot 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία και Αυστραλία.

Pot 3: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Νότια Αφρική.

Pot 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία + οι 4 νικητές των ευρωπαϊκών play-offs, καθώς και οι δύο νικητές των διηπειρωτικών μπαράζ.

