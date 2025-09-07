Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μόνη στην κορυφή η Ολλανδία χάρη στον ιστορικό Ντεπάι
Τα... χρειάστηκε στην τελευταία της αποστολή στα προκριματικά Μουντιάλ 2026, αλλά είχε Μέμφις η Ολλανδία. Ούτε ο Κρόιφ, ούτε ο Φαν Μπάστεν, ούτε ο Μπέργκαμπ. Ο Ντεπάι έβαλε το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας της εθνικής του ομάδας, έγινε ο πρώτος σκόρερ των χρονικών της με 52 γκολ και με ντοπιέτα της έδωσε πολύτιμη νίκη στο Κάουνας (3-2).
Με το τρίποντο απέναντι στη Λιθουανία, οι Οράνιε έφτασαν τους δέκα βαθμούς κι έμειναν μόνοι τους στην κορυφή του ομίλου τους, στο +3 από την Πολωνία και τη Φινλανδία που επίσης έχουν τέσσερα παιχνίδια.
Ο Ντεπάι έσπασε το ρεκόρ νωρίς, άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, και ο Κίντεν Τίμπερ στο 33' διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Η απάντηση της Λιθουανίας ωστόσο, ήταν άμεσα. Με δύο γκολ των Γκινέιτις και Γκιρντβάινις στο 36' και το 43', ισοφάρισε και έβαλε σε μπελάδες τους Ολλανδούς. Ο Μέμφις Ντεπάι βέβαια ήταν εκεί για να τους ξεμπλέξει. Στο 64ο λεπτό έπιασε εξαιρετική κεφαλιά και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ χάρισε τη νίκη στην Ολλανδία.
