Οι μπασκετικοί έκαναν την έκπληξη στο Eurobasket και οι ποδοσφαιρικοί το καθήκον τους στα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου πήραν σημαντικότατο τρίποντο, σκορπίζοντας με άνεση τη Βουλγαρία (3-0).

Μια καλή μέρα να είσαι Γεωργιανός. Δεν είχε Τόκο Σενγκέλια, Μπάλντγουιν και Μαμουκελασβίλι, αλλά είχε τον Κβαρατσχέλια και τη δική του παρέα. Λίγη ώρα αφού είδαν τους μπασκετικούς συμπατριώτες τους να ρίχνουν «βόμβα» στο Eurobasket και να αποκλείουν τη Γαλλία στη φάση των «16», οι ποδοσφαιρικοί της Γεωργίας έδωσαν συνέχεια στο πάρτι.

Δίχως καν να ιδρώσουν, διέλυσαν με ηχηρή τριάρα τη Βουλγαρία μέσα στην Τιφλίδα και έκαναν το πρώτο βήμα για τη διεκδίκηση της 2η θέσης του ομίλου τους στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Με το πρώτο τους τρίποντο, ανέβηκαν στους τρεις βαθμούς, όσους έχουν και η Ισπανία και η Τουρκία, με ματς λιγότερο βέβαια.

Ποιος άλλος θα μπορούσε να... σύρει τον χορό; Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια στο 30ο λεπτό άνοιξε το σκορ και στο 44' ο Γκαγκνίτζε απλοποίησε από νωρίς τα πράγματα. Ο Ζορζ Μικαουτάτζε στο 65' ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.