Ισπανία - Τουρκία: Καταγγελίες των Τούρκων για κλοπές κοσμημάτων αξίας 300 χιλιάδων ευρώ από τα αποδυτήρια
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε την αποστολή της Τουρκίας μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στην Ισπανία στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Συγκεκριμένα οι Τούρκοι έκαναν λόγο για εξαφάνιση από τα αποδυτήρια ενός ρολογιού και δυο δαχτυλιδιών συνολικής αξίας 300 χιλιάδων ευρώ και προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία για κλοπή.
Σύμφωνα με τη «Marca» οι ισπανικές Αρχές πολύ γρήγορα κατάφεραν να ανακτήσουν τα κλοπιμαία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Η Αστυνομία άλλωστε θέλει να εξακριβώσει τον τρόπο που ο δράστης (ή δράστες) κατάφεραν να μπουν στα αποδυτήρια της ομάδας και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται είτε για υπάλληλο της ομάδας, είτε για άτομο που με τη βοήθεια εκ των έσω να απέκτησε σε πρόσβαση σε χώρο που απαγορεύεται.
