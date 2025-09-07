Το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας χάραξε ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος σκόραρε απέναντι στη Λιθουανία και έγινε ο πρώτος σκόρερ των Οράνιε.

Μπορεί ο Μέμφις Ντεπάι να αγωνίζεται πολύ μακριά από την Ολλανδία και να είναι... ολίγον τι χαμένος στα γήπεδα της Βραζιλίας, ωστόσο δήλωσε «παρών» στην αναμέτρηση των Οράνιε με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πιο συγκεκριμένα σκόραρε και έγραψε ιστορία! Μιας και με το 51ο γκολ του με τη φανέλα της Ολλανδίας έγινε ο πρώτος σκόρερ των Οράνιε ξεπερνώντας τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι και θέτοντας έτσι νέο ρεκόρ! Το «χρυσό» γκολ του ήρθε μόλις στο 11ο λεπτό μετά το γύρισμα του Χάκπο στην περιοχή και οι συμπαίκτες του έσπευσαν αμέσως να τον αποθεώσουν!

Πόσα ματς χρειάστηκε ο Ντεπάι για να φτάσει τα 51 τέρματα; Συνολικά 104 με το εθνόσημο στο στήθος, έχοντας κάνει ντεμπούτο του πάνω από μία δεκαετία πριν, το 2013 υπό της οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ. Κι όλα αυτά μόλις μερικές ημέρες αφότου «ισοφάρισε» έναν άλλο σπουδαίο Ολλανδό, τον Γουέσλεϊ Σνάιντερ, με την 33η του ασίστ με τους Οράνιε.

Οι top scorers όλων των εποχών για την Ολλανδία