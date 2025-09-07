Μέμφις Ντεπάι: «Εκθρόνισε» τον Φαν Πέρσι και έγινε πρώτος σκόρερ της Ολλανδίας (vid)
Μπορεί ο Μέμφις Ντεπάι να αγωνίζεται πολύ μακριά από την Ολλανδία και να είναι... ολίγον τι χαμένος στα γήπεδα της Βραζιλίας, ωστόσο δήλωσε «παρών» στην αναμέτρηση των Οράνιε με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Πιο συγκεκριμένα σκόραρε και έγραψε ιστορία! Μιας και με το 51ο γκολ του με τη φανέλα της Ολλανδίας έγινε ο πρώτος σκόρερ των Οράνιε ξεπερνώντας τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι και θέτοντας έτσι νέο ρεκόρ! Το «χρυσό» γκολ του ήρθε μόλις στο 11ο λεπτό μετά το γύρισμα του Χάκπο στην περιοχή και οι συμπαίκτες του έσπευσαν αμέσως να τον αποθεώσουν!
Memphis Depay heeft zijn missie volbracht. De spits van Oranje tekende in het WK-kwalificatieduel met Litouwen voor de openingstreffer, waarmee hij Robin van Persie voorbijstreefde op de topscorerslijst. Het duel is volledig te beluisteren bij NOS Langs de Lijn. pic.twitter.com/HIcY4wh9bp— NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 7, 2025
Πόσα ματς χρειάστηκε ο Ντεπάι για να φτάσει τα 51 τέρματα; Συνολικά 104 με το εθνόσημο στο στήθος, έχοντας κάνει ντεμπούτο του πάνω από μία δεκαετία πριν, το 2013 υπό της οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ. Κι όλα αυτά μόλις μερικές ημέρες αφότου «ισοφάρισε» έναν άλλο σπουδαίο Ολλανδό, τον Γουέσλεϊ Σνάιντερ, με την 33η του ασίστ με τους Οράνιε.
Οι top scorers όλων των εποχών για την Ολλανδία
- Μέμφις Ντεπάι 51
- Ρόμπιν Φαν Πέρσι 50
- Κλας-Γιαν Χούντελααρ 42
- Πάτρικ Κλάιφερτ 40
- Ντένις Μπέργκαμπ 37
- Άριεν Ρόμπεν 37
