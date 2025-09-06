Η Εθνική Ελλάδας με την ποιότητά της σκορπάει ανησυχία και στη Δανία απευθύνθηκαν στην UEFA ακόμα και για τη χρήση λέιζερ.

Η χρήση λέιζερ είναι απαγορευτική στα γήπεδα και σίγουρα ορισμένοι δεν θα έπρεπε να το βλέπουν ως παιχνίδι.

Στη Δανία, ωστόσο, ήδη ανησυχούν για το ματς της Δευτέρας βλέποντας την Εθνική Ελλάδας με την ποιότητά της να τους απειλεί σοβαρά για ένα εισιτήριο στο Μουντιάλ του 2026.

Στα ΜΜΕ της Δανίας, λοιπόν, αναφέρεται ότι η ομοσπονδία ήδη απευθύνθηκε στην UEFA για να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στη χρήση λέιζερ. Στο δημοσίευμα του TV2, μάλιστα, φιλοξενούνται δηλώσεις τόσο του προπονητή Μπρίαν Ρίμερ, όσο και στελέχους της ομοσπονδίας!

«Χρήση λέιζερ στην Αθήνα – Η DBU απευθύνεται στην UEFA», είναι ο τίτλος του κειμένου και στο ρεπορτάζ οι Δανοί αναφέρουν:

«Η εθνική ομάδα της Δανίας μπορεί να αναμένει μια έντονη ατμόσφαιρα, όταν το βράδυ της Δευτέρας αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο Στάδιο Καραϊσκάκη στην Αθήνα.

Μετά τη πειστική νίκη των Ελλήνων με 5-1 επί της Λευκορωσίας, η διάθεση των τοπικών φιλάθλων βρίσκεται στο ζενίθ – και χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για να ασκηθεί πίεση στον αντίπαλο.

Ένα από αυτά είναι το λέιζερ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παρασκευής ενάντια στη Λευκορωσία, ο παίκτης που εκτελούσε πέναλτι, German Barkovskiy, ενοχλήθηκε από μια έντονη πράσινη ακτίνα λέιζερ ενώ ετοιμαζόταν να σουτάρει. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την αποστολή της Δανίας και πλέον η DBU (Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) αντιδρά.

"Σήμερα απευθυνόμαστε στην UEFA για να τους επιστήσουμε την προσοχή στη χρήση λέιζερ", δήλωσε ο Κρίστιαν Νόρκιερ, επικεφαλής της εθνικής ανδρικής ομάδας, στο TV 2 Sport.

"Αντιαθλητικό", λέει ο Ρίμερ

Υπάρχει φόβος ότι οι Δανοί παίκτες μπορεί να δεχθούν παρόμοια παρενόχληση σε κρίσιμες στιγμές – ειδικά σε στημένες φάσεις, όπου η συγκέντρωση και η καθαρή όραση είναι καθοριστικής σημασίας.

"Είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα από αυτή που γνωρίζουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που θεωρούμε “φυσιολογικό” δεν ισχύει απαραίτητα εδώ. Και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό", λέει ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ.

Ωστόσο, ο ίδιος αμφιβάλλει ότι το πρόβλημα μπορεί να εξαλειφθεί – και δεν θέλει αυτό να κυριαρχήσει στην προετοιμασία για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα.

"Είναι αντιαθλητικό και απογοητευτικό, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου – με τα καλά του και τα κακά του. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς, έχουμε παίκτες που είναι συνηθισμένοι να αγωνίζονται υπό πίεση στα μεγαλύτερα στάδια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου", κατέληξε ο Ρίμερ».