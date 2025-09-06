Αυτά είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για υποψήφια πρωταθλήτρια κόσμου
Μπορεί η αγωνιστική δράση αυτή την περίοδο να έχει περιοριστεί στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, που όπως και να το κάνουμε δεν ενθουσιάζουν το ίδιο όπως οι σύλλογοι, αλλά αν μη τι άλλο η Εθνική με την ποδοσφαιρική παράσταση που έδωσε κόντρα στη Λευκορωσία αποζημίωσε πλήρως το ελληνικό κοινό.
Με βάση την αγωνιστική εικόνα, αλλά και την ποιότητα που έχει στη διάθεσή του ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο δρόμος για το Μουντιάλ του 2026 φαντάζει ανοικτός και μάλιστα, όχι για μια τιμητική συμμετοχή, αλλά με πιθανότητες διάκρισης. Μπορεί να φαντάζει πρώιμη συνθήκη, αλλά ήδη υπάρχουν φαβορί, ήδη υπάρχουν αουτσάιντερ, ήδη υπάρχουν οι μεγάλες εκπλήξεις.
Στην πρώτη γραμμή των ομάδων που θα διεκδικήσουν την κούπα είναι οι συνήθεις ύποπτοι... Βάσει του μέσου όρου των αποδόσεων, Γαλλία και Ισπανία «πληρώνουν» περίπου σε απόδοση 7.00, ενώ ακολουθούν η Βραζιλία (7.50), η Αγγλία (8.00) και η Αργεντινή (10.00).
Ευρωπαϊκή υπόθεση είναι και οι επόμενες στη λίστα, διότι Γερμανία και Πορτογαλία προσφέρονται στο 12.00, ενώ αρκετά πιο πίσω είναι Ολλανδία (21.00) και η Ιταλία (26.00) παραμένουν πάντα υπολογίσιμες.
Όσο για την Ελλάδα; Προφανώς, δεν είναι καν στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων και αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Μουντιάλ, η απόδοση φτάνει στο 101.00 για να κατακτήσει τον τίτλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δανία, που είναι η αντίπαλός μας στη φάση των ομίλων, είναι αρκετά πιο χαμηλά, σε απόδοση 67.00.
Εκτός από τις παραδοσιακές δυνάμεις, παρακολουθούμε και ομάδες όπως η Σερβία (101.00) και η Νορβηγία (101.00) να έχουν και αυτές θέση στην εν λόγω λίστα, ενώ χώρες όπως η Αυστραλία και η Νιγηρία με αποδόσεις 501.00 και 251.00 αντίστοιχα δείχνουν ότι είναι πολύ πιο πίσω.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μπακασέτας στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα με τη Λευκορωσία: «Τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά...»
- Ο Γκρομίκο της Καϊράτ στο Gazzetta: «Όλα είναι πιθανά απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Καζακστάν γράψαμε ιστορία»
- Λατρεία για την Εθνική του Ιβάν: Ολοταχώς για sold-out με Δανία, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας