Οι ατάκες του Βαγγέλη Παυλίδη μετά την πεντάρα της Εθνικής επί της Λευκορωσίας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε δύο ασίστ, γκολ, στο ματς της Ελλάδας με τη Λευκορωσία, αλλά έχρισε MVP τον Καρέτσα.

Ο σπουδαίος διεθνής φορ της Μπενφίκα μετά το ματς έδειξε προσγειωμένος και τόνισε ότι η Εθνική θα πρέπει να σημειώσει μία μεγάλη διάκριση. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παυλίδη:

«Ο Καρέτσας ήταν ο MVP του ματς! Το παιχνίδι μας πήγε πολύ καλά. Προσπαθούσα να κρατήσω τον Τζόλη ήρεμο γιατί δεν μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Το κατάφερε στο δεύτερο. Όπως είπατε, απόψε μπορεί και να ήταν 4-5 οι MVP! Πρέπει να παίζουμε ομαδικά και να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Για τις 27 τελικές: «Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, από το ματς με τις 25 τελικές απέναντι στη Βοσνία. Αυτά τα πέντε χρόνια οι παίκτες βελτιώθηκαν. Χτίσαμε πάνω σε αυτό. Για την ώρα τα λέμε ωραία, όμως πρέπει να καταφέρουμε κάτι σαν Εθνική».

Για το ματς με τη Δανία: «Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από το αποψινό σκορ ούτε αν νικήσουμε το ότι θα πάει 6-1 η βαθμολογία. Μένουν πέντε ματς και όλα πρέπει να τα βλέπουμε όλα όπως το αποψινό. Να συγκεντρωθούμε απόλυτα και να μην πέσουμε στην… παγίδα που πέφταμε στο παρελθόν».