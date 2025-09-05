Δείτε τις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ελλάδα και Λευκορωσία.

Σήμερα το βράδυ (05/09) η Εθνική ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Λευκορωσία «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026. Ο αγώνας ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Alpha.

Ο στόχος της Ελλάδας είναι ένας και είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Στον όμιλο εκτός από τη Λευκορωσία θα συναντήσουμε στη συνέχεια και υπολογίσιμες αντιπάλους όπως η Δανία και η Σκωτία, επομένως κάθε βαθμός είναι κρίσιμος.

Στο τένις και το US Open, θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι που μοιάζει με πρόωρο τελικό, καθώς οι Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάρλος Αλκαράθ θα τεθούν αντιμέτωποι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας και μεταδίδεται από το Eurosport1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας