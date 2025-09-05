Η Εθνική μας ομάδα στοχεύει να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις και πλέον η προσοχή της στρέφεται στο Μουντιάλ του 2026 και τη διαδικασία των προκριματικών, όπου κάνει την αρχή εντός με τη Λευκορωσία.

Η Ελλάδα ανήκει στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με αντιπάλους τις Σκωτία, Λευκορωσία και Δανία. Ξεκινά με δύο ματς εντός έδρας, το πρώτο με τη Λευκορωσία σήμερα Παρασκευή και το δεύτερο με τη Δανία την προσεχή Δευτέρα (με τηλεοπτική κάλυψη από τον ALPHA).

Από την κλήρωση του Δεκεμβρίου του 2024 είχαν προκύψει έξι όμιλοι των τεσσάρων και άλλοι έξι των πέντε ομάδων. Οι νικητές των ομίλων θα εξασφαλίσουν θέση στο Μουντιάλ του 2026. Οι επιπλέον τέσσερις θέσεις της ευρωπαϊκής ζώνης θα καθοριστούν τον Μάρτιο του 2026 στα play offs, στα οποία θα συμμετάσχουν 16 ομάδες και συγκεκριμένα οι 12 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων και οι 4 καλύτεροι πρώτοι των ομίλων του UEFA Nations League 2024-25 που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως νικητές ομίλου, ούτε θα έχουν εισέλθει στα play offs ως δεύτεροι.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Ελλάδα - Λευκορωσία 05/09/2025 - 21:45

Ελλάδα - Δανία 08/09/2025 - 21:45

Σκωτία - Ελλάδα 09/10/2025 - 21:45

Δανία - Ελλάδα 12/10/2025 - 21:45

Ελλάδα - Σκωτία 15/11/2025 - 21:45

Λευκορωσία - Ελλάδα 18/11/2025 - 21:45

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας