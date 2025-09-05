Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Το πρόγραμμα της Εθνικής και το format στα προκριματικά του Μουντιάλ
- Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
- Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου
- Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Η Ελλάδα ανήκει στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με αντιπάλους τις Σκωτία, Λευκορωσία και Δανία. Ξεκινά με δύο ματς εντός έδρας, το πρώτο με τη Λευκορωσία σήμερα Παρασκευή και το δεύτερο με τη Δανία την προσεχή Δευτέρα (με τηλεοπτική κάλυψη από τον ALPHA).
Από την κλήρωση του Δεκεμβρίου του 2024 είχαν προκύψει έξι όμιλοι των τεσσάρων και άλλοι έξι των πέντε ομάδων. Οι νικητές των ομίλων θα εξασφαλίσουν θέση στο Μουντιάλ του 2026. Οι επιπλέον τέσσερις θέσεις της ευρωπαϊκής ζώνης θα καθοριστούν τον Μάρτιο του 2026 στα play offs, στα οποία θα συμμετάσχουν 16 ομάδες και συγκεκριμένα οι 12 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων και οι 4 καλύτεροι πρώτοι των ομίλων του UEFA Nations League 2024-25 που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως νικητές ομίλου, ούτε θα έχουν εισέλθει στα play offs ως δεύτεροι.
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Ελλάδα - Λευκορωσία 05/09/2025 - 21:45
Ελλάδα - Δανία 08/09/2025 - 21:45
Σκωτία - Ελλάδα 09/10/2025 - 21:45
Δανία - Ελλάδα 12/10/2025 - 21:45
Ελλάδα - Σκωτία 15/11/2025 - 21:45
Λευκορωσία - Ελλάδα 18/11/2025 - 21:45
Δείτε ΕπίσηςΓιοβάνοβιτς: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι απαιτήσεις, θέλουμε να είμαστε στις ομάδες που θα περάσουν»
Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία
05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία
2η αγωνιστική
08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία
08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία
3η αγωνιστική
09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία
09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα
4η αγωνιστική
12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία
12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα
5η αγωνιστική
15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία
15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία
6η αγωνιστική
18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα
18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
- 1. Συνολική διαφορά τερμάτων
- 2. Καλύτερη επίθεση
- 3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια
- 4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
- 5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς
- 7. Βαθμολογία Fair Play
- 8. Κλήρωση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.