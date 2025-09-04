Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι απαιτήσεις από την ομάδα, θέλουμε να είμαστε στις ομάδες που θα περάσουν»

Ο κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Ελλάδα - Λευκορωσία της Παρασκευής στάθηκε στο τι ωραίο γκρουπ παικτών έχει αλλά τη στόχευση με αφορμή το ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Γιοβάνοβιτς απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου πριν το Ελλάδα - Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο έμπειρος τεχνικός της Εθνικής μας επισήμανε για:

Το νέο ξεκίνημα της Ελλάδας: Είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Είναι μία πολύ καλή παρέα. Πάντα ο Σεπτέμβριος έχει ερωτηματικά επειδή είναι αρχή της σεζόν. Σαν προπονητής της Εθνικής έχω τη δική μου έννοια. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχεις να ασχοληθείς. Πάντα στον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Πραγματικά είναι ένα καλό γκρουπ που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Μόνο και μόνο με τις απαντήσεις του Τάσου και τη φιλοσοφία του καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Εάν υπάρχουν μικροθέματα θα τα ξεπεράσουμε.

Τον επερχόμενο αντίπαλο και ενώ τόνισε πως η 11άδα της Ελλάδας δεν θα έχει σχέση με τη Δανία και θα καταριστεί η καλύτερη δυνατή: Είναι μία ομάδα που στην τελευταία διοργάνωση ήταν στο 3ο γκρουπ. Δύσκολα κερδίζει αλλά και δύσκολα χάνει. Όσον αφορά στον βαθμό ετοιμότητας περιμένω ένα δύσκολο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάντα με έναν σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο και με μία σοβαρότητα.

Τους προβληματισμούς του: Έχω ευχάριστους πονοκεφάλους. Ευχάριστους. Δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο για τις προπονήσεις και το επίπεδο των συζητήσεων που κάνουμε με τους παίκτες. Το να εκπροσωπείς μία χώρα πάντα είναι ένα θέμα. Ξεκινάει ένας πονοκέφαλος γιατί κάνουν το καλύτερο όλους τους.

Καταλαβαίνω σαν προπονητής ότι δεν είναι εύκολο όταν έρχεσαι με τέτοια διάθεση και δεν είσαι στην επιλογή θα υπάρχει στεναχώρια. Είναι φυσιολογικό. Είναι παιδιά που πραγματικά έρχονται εδώ με μεγάλη διάθεση και θέλουν να πετύχουν. Όποιος έπρεπε να ηγηθεί της προσπάθειας το έκανε και φαινόταν αυτό.

Την ερώτηση του Gazzetta για το τι έχει αλλάξει: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πολλά. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχουμε και έχει ο κόσμος. Η παρουσία μας στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι θα είμαστε σε ελίτ γκρουπ, οι φίλαθλοι που ανταποκρίθηκαν πολύ καλά. Έχει αλλάξει ως προς τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει ως ομάδα. Να καταλάβουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και να να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτά. Έχουμε αρκετά παιδιά, νέα σε ηλικία και είναι ένα καλό γκρουπ. Είμαστε σε ένα καλό σημείο και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι.

Τη στόχευση της Ελλάδας: Σαν ομάδα δουλεύουμε με πολύ φυσιολογικό τρόπο. Όλοι θέλουμε να πάμε σε μία πολύ μεγάλη διοργάνωση. Για μένα είχε πάντα σημασία το να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Σίγουρα είναι μία μεγάλη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία. Όταν έχεις καλά αποτελέσματα οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες. Είναι κάποια πράγματα που είναι φυσιολογικά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα. Όλοι το θέλουν αλλά είναι το πως. Να είμαστε σοβαροί, προσγειωμένοι και πειθιαρχημένοι. Στο τέλος όσοι αποδειχθούν καλύτεροι θα περάσουν και θέλουμε να περάσουμε σε αυτούς. Το τουρνουά είναι σε 3 μήνες. Οι λεπτομέρειες θα είναι αυτές που μπορεί να δρομολογήσουν την πορεία μας.