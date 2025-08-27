Παναθηναϊκός: Κλήθηκε στην εθνική Σλοβενίας ο Τσέριν
Το «παρών» στα παιχνίδια της Σλοβενίας τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσει κανονικά ο Άνταμ Τσέριν, αφού συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ματίας Κεκ.
Ο 26χρονος Σλοβένος κεντρικός μέσος του Παναθηναϊκού αποτελεί τακτικό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του έχοντας φτάσει τις 42 συμμετοχές, κατά τις οποίες έχει σκοράρει και έξι γκολ.
Η Σλοβενία θα ξεκίνησει τον Σεπτέμβριο τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει πρώτα την Σουηδία εντός έδρας στις 5 του μήνα κι έπειτα την Ελβετία εκτός έδρας στις 8.
📋🇸🇮 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Švedsko 🇸🇪 in Švico 🇨🇭— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 26, 2025
🎟️ https://t.co/pCV2aspMPu#SrceBije 🇸🇮 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AdCYRCgF0j
