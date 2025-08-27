Κλήθηκε στην εθνική Σλοβενίας ο Τσέριν

Ο Ματίας Κεκ συμπεριέλαβε κανονικά τον Άνταμ Τσέριν στις κλήσεις του για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το «παρών» στα παιχνίδια της Σλοβενίας τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσει κανονικά ο Άνταμ Τσέριν, αφού συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ματίας Κεκ.

Ο 26χρονος Σλοβένος κεντρικός μέσος του Παναθηναϊκού αποτελεί τακτικό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του έχοντας φτάσει τις 42 συμμετοχές, κατά τις οποίες έχει σκοράρει και έξι γκολ.

Η Σλοβενία θα ξεκίνησει τον Σεπτέμβριο τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει πρώτα την Σουηδία εντός έδρας στις 5 του μήνα κι έπειτα την Ελβετία εκτός έδρας στις 8.