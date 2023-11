«Μαύρη» βραδιά για την Αργεντινή και τη Βραζιλία, καθώς για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, οι δύο «μεγάλοι» της Νότιας Αμερικής ηττήθηκαν ταυτόχρονα.

Με ήττες για τους δύο «μεγάλους» της Νότιας Αμερικής, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς τόσο η Αργεντινή, όσο και η Βραζιλία, ηττήθηκαν στα παιχνίδια τους απέναντι σε Ουρουγουάη και Κολομβία.

Η Αργεντινή ήταν σε πολύ κακή βραδιά, με την Ουρουγουάη να κάνει τεράστιο παιχνίδι και να φτάνει στο σπουδαίο διπλό μέσα στο Μπουένος Άιρες, επικρατώντας με 2-0 για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Από την άλλη, στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο Λουίς Ντίας σκόραρε δύο φορές απέναντι στη «Σελεσάο» που είχε προηγηθεί και συγκλόνισε, καθώς ο πατέρας του που ήταν στις κερκίδες του γηπέδου «λύγισε» από τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε λυγμούς, χαρίζοντας έτσι μια μοναδική ιστορία, αλλά και τη νίκη με 2-1 στην Κολομβία.

Μια ιστορική βραδιά για τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Νότιας Αμερικής, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια που ηττήθηκαν την ίδια ημέρα. Τελευταία φορά που η Αργεντινή και η Βραζιλία είχαν ηττηθεί ταυτόχρονα, ήταν το 2015, με τη Λίβερπουλ να «παίζει» κατά κάποιον τρόπο τον δικό της ρόλο, καθώς τα τρία από τα τέσσερα συνολικά γκολ που δέχτηκαν μαζί οι δύο «μεγάλοι», τα πέτυχαν οι Ντίας και Νούνιες.

For the first time since 09 October 2015 and just the second time in history, Argentina and Brazil have both lost a World Cup qualifier on the same day.



Darwin: ⚽️

Luis Díaz: ⚽️⚽️



The Liverpool lads handing out the Ls.