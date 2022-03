Ανησυχία στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, καθώς δύο μέλη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ υπάρχουν φήμες για πέντε κρούσματα που αφορούν ποδοσφαιριστές.

Με αντιξοότητες ξεκίνησε η προετοιμασία της Ιταλίας για τα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Η ομοσπονδία ανακοίνωσε την Τρίτη (22/3) πως δυο μέλη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ οι παίκτες θα περάσουν από νέα τεστ ανίχνευσης Covid-19. Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στα ιταλικά media είναι πιθανό πέντε ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών Ευρώπης να έχουν νοσήσει από κορονοϊό.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα φιλοξενήσει την Πέμπτη (24/3) στις 21:45 στο Παλέρμο την Βόρεια Μακεδονία και αν προκριθεί θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία - Τουρκία για ένα «εισιτήριο» για το Κατάρ.

