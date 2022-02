Ακόμα μια νίκη στο δρόμο προς το Μουντιάλ του Κατάρ για τους Αργεντινούς που με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες έκαμψαν την αντίσταση της Κολομβίας (1-0) και το γιόρτασαν με το τρόπαιο του Copa America.

Η «αλμπισελέστε» δεν έχει ηττηθεί καθόλου από τον Ιούλιο του 2019 και συνεχίζει να διατηρεί το καλύτερο σερί εθνικής ομάδας δίχως αρνητικό αποτέλεσμα, φτάνοντας στα 29 παιχνίδια.

Στο ματς με την Κολομβία ο Λαουτάρο Μαρτίνες με το τέταρτο γκολ στα τελευταία του έξι ματς με την φανέλα με το εθνόσημο έκανε τη διαφορά πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Ήταν αρκετό για να έρθουν ακόμα τρεις βαθμοί για το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος πλέον είναι ο πρώτος Αργεντινός προπονητής που έχει πανηγυρίσει νίκη απέναντι και στις 9 εθνικές ομάδες της Νοτίου Αμερικής!

Μετά τη λήξη του ματς οι διεθνής της «αλμπισελέστε» γιόρτασαν παρουσιάζοντας στον κόσμο το τρόπαιο που κατέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι στο Copa America, όταν είχαν θριαμβεύσει κόντρα στη Βραζιλία.

