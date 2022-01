Παρά την κούρασή του και το γεγονός πως είχε μείνει δίχως ύπνο, ο Μεχντί Ταρέμι έκανε αυτό που έπρεπε και έστειλε το Ιράν στο Μουντιάλ, ακόμα κι αν έφτασε ξημερώματα στην Τεχεράνη.

Ο σκόρερ του μοναδικού γκολ των Ιρανών στο παιχνίδι απέναντι στο Ιράκ, είχε τραβήξει μεγάλη ταλαιπωρία ανήμερα του αγώνα.

Κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθειά να φτάσει στην Τεχεράνη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Με τεράστια δυσκολία πάτησε το πόδι του στον προορισμό του περί τις 5 τα ξημερώματα, Πέμπτης, είχε μείνει για τέσσερις ώρες σε αεροδρόμιο της Τουρκίας ψάχνοντας τρόπο να πάρει επιτέλους την πτήση για Τεχεράνη. Κι όμως δεν το έβαλε κάτω.

Περίπου 12 ώρες μετά την άφιξή του και παρά την κόπωση από την πολύ δύσκολη μέρα, έπαιξε κανονικά, σκόραρε για το 1-0 του Ιράν κόντρα στο Ιράκ και έστειλε την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ της ιστορίας του.

Mehdi Taremi finally lands at 4:35am this morning in Tehran - after being stuck 4️⃣ gruelling days in a Turkish airport.



Just a little over 1️⃣2️⃣ hours after landing, he starts and scores the the World Cup-clinching goal for Iran.



