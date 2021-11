Αγγλία: Ο Χάρι Κέιν μοιάζει ασταμάτητος το 2021 (vid)

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε τέσσερις φορές απέναντι στον Σαν Μαρίνο κι έτσι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας σε ένα ημερολογιακό έτος.

Μία τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο υψηλόσωμος φορ της Τότεναμ στον αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στο Σαν Μαρίνο (10-0), καθώς κατάφερε να βρει όχι μία ούτε δύο αλλά τέσσερις φορές δίχτυα.

Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το καρέ του Κέιν έγινε μέσα σε 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο! Με το πρώτο γκολ που σημείωσε ο 28χρονος στράικερ έφτασε τα 13 μέσα στο 2021 με τα «τρία λιοντάρια» κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας σε ένα ημερολογιακό έτος.

Στο παρελθόν δεν το είχε πετύχει κανείς καθώς στα δώδεκα είχαν σταματήσει οι Χίλσντον και Ντιν, το 1908 και το 1927 αντίστοιχα.

Εκτός από αυτό ο Κέιν έφτασε τον Γκάρι Λίνεκερ στους σκόρερ των Άγγλων στην ιστορία του, καθώς μετράει πλέον 48 γκολ. Πλέον θέλει ακόμη ένα, προκειμένου να φτάσει τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και άλλα πέντε για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας.

Most goals in a calendar year for England:



◉ Harry Kane (2021): 13

◉ Harry Kane (2012), George Hilsdon (1908), Dixie Dean (1927): 12



Another Three Lions record for the Tottenham forward. 👏 pic.twitter.com/cxUn2XzgzC