Ζίβκοβιτς: Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ έγινε… μπακ και πάει στο Μουντιάλ!

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα πάει στο Μουντιάλ του Κατάρ και στην Τούμπα έχουν δικαίωμα να… ανοίγουν σαμπάνιες για την περίπτωσή του. Ο Σταύρος Σουντουλίδης εξηγεί το γιατί…

Πάντοτε τα ματς εξελίσσονται σαν συνάρτηση, πόσα δικαιώματα δίνεις στους αντιπάλους. Αν είναι πολλά, τότε και τα προβλήματά σου μπορεί να είναι πολλά. Έλα, όμως, που ο Ντράγκαν Στοϊκοβιτς τόλμησε. Και δικαιώθηκε με την παλικαρίσια πρόκριση της Σερβίας στη Λισαβόνα.

Τόλμησε, επειδή γνώριζε τι έχει στα χέρια του. Παίζοντας για 70 λεπτά με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπακ-χαφ! Καθαρό 3-5-2 που, μάλλον, μπέρδεψε τον Φερνάντο Σάντος έκανε τους «Αετούς» πιο ευκίνητους και το κυριότερο πολύ πιο δημιουργικούς πάνω στο χορτάρι του Ντα Λουζ.

Πριν από την σέντρα υπήρχαν αρκετές αμφιβολίες για το σχέδιο του Σέρβου ομοσπονδιακού, που στα νιάτα του υπήρξε μέγας καλλιτέχνης με την μπάλα στα πόδια και ένα από τα καλύτερα «δεκάρια» παλιάς κοπής. Η αθλητική εφημερίδα «Republika» χαρακτήρισε «μάλλον ως κακόγουστο αστείο» την απόφαση του να αντικαταστήσει τον τραυματία Λάζοβιτς (της Ελλάς Βερόνα) με τον Ζίβκοβιτς κι αφήνοντας τον Ράντονιτς στον πάγκο.

Όμως, ο Στοϊκοβιτς έβλεπε στο πρόσωπο του 25χρονου άσου του ΠΑΟΚ το απαιτούμενο πάθος, τη διάθεση να θυσιαστεί πάνω στο χορτάρι, εξάλλου είχε φροντίσει να δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει επιστρέψει και είναι στα καλύτερα του! Η Σερβία διακρίνεται, άλλωστε, για την ομορφιά και την ανισορροπία της. ‘Η θα πηγαίνει σε δύο σερί διοργανώσεις ή θα κάνει σχεδόν μια δεκαετία για να εμφανιστεί.

Ο «Ζίλε» τώρα ετοιμάζεται να πάει και στο Μουντιάλ 2022. Έχοντας στο… διαβατήριο για το Κατάρ, κολλημένα «ένσημα» 70 λεπτών (τόσα έπαιξε χτες μέχρι να μείνει από δυνάμεις και να αντικατασταθεί από τον Ράντονιτς) ως μπακ-χαφ και η σκέψη μου πηγαίνει πίσω στον Σεπτέμβριο του 2020 όταν αποφάσιζε να αφήσει τη Λισαβόνα και να έρθει απ’ το πουθενά στη Θεσσαλονίκη.

Good job brate! You got a ticket to Qatar! #InernationalPlayers #WC22 #Zile #AZivkovic #PAOKFamily pic.twitter.com/lpB0VC8VMj