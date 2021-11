Σερβία, μία ομάδα από «ατσάλι» που κατατρόπωσε τον Κριστιάνο και την παρέα του (vids)

Η Σερβία χάρη στον «χρυσό» σκόρερ της Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από το «Ντα Λουζ» παίρνοντας επική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία ομάδα από «ατσάλι» που κατατρόπωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του κι έγραψε ιστορία.

Η Σερβία ήταν εκ των φαβορί του ομίλου για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ωστόσο ελάχιστοι της έδιναν πιθανότητες πρόκρισης ως πρώτη και μάλιστα ως αήττητη. Κι όμως η ομάδα του Ντράγκαν Στόικοβιτς έγραψε ιστορία στο τελευταίο της ματς για τα προκριματικά στο «Ντα Λουζ» και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο στέλνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του στα μπαράζ της διοργάνωσης.

Τόσο η Σερβία όσο και η Πορτογαλία έδιναν μάχες χέρι-χέρι στα προκριματικά. Οι δύο ομάδες πριν το παιχνίδι στη Λισαβόνα ήταν ισόπαλες με 17 βαθμούς, αλλά η Πορτογαλία υπερτερούσε λόγω της διαφοράς τερμάτων. Η τελευταία μεταξύ τους συνάντηση πριν το «Ντα Λουζ» ήταν στη Σερβία, εκεί που οι γηπεδούχοι έδειξαν την ποιότητά τους και κατάφεραν να πάρουν τον πολύτιμο βαθμό (2-2) Στη «ρεβάνς» όμως της Πορτογαλίας, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος είδε τους Σέρβους όχι μόνο να φεύγουν με το διπλό αλλά παράλληλα και με το εισιτήριο της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα χέρια.

Το παιχνίδι κυλούσε ιδανικά για τους Πορτογάλους, καθώς με την ισοπαλία θα περνούσαν εκείνοι ως πρώτοι στον όμιλο και δεν θα χρειαζόταν να μπλέξουν με μπαράζ. Ωστόσο, η Σερβία πήρε τόσο θάρρος που στην ανάπαυλα ο προπονητής της Ντράγκαν Στόικοβιτς έριξε στη μάχη ακόμη έναν επιθετικό, τον Αλεξάντερ Μίτροβιτς, αφήνοντας στον πάγκο έναν αμυντικό μέσο. Τελικά, αυτή η κίνηση αποδείχθηκε «ματ» τόσο για το 56χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό, όσο και για ολόκληρο το έθνος. Κι αυτό διότι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, σε μία σέντρα από δεξιά, ο Μίτροβιτς αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή» των φιλοξενουμένων, αφού αμαρκάριστος έπιασε την κεφαλιά και τους έδωσε το γκολ, τη νίκη και την πρωτιά του ομίλου.

Ετσι, οι Σέρβοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά της διοργάνωσης, έχοντας 20 βαθμούς, στο +3 από τους Πορτογάλους, με έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και απολογισμό τερμάτων 18:9, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου.

Το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της εθνικής Σερβίας είχε προλάβει να γράψει πριν από μερικούς μήνες ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς ο οποίος στο πρώτο ματς με τους Πορτογάλους έγινε ο πρώτος σκόρερ της χώρας του. Ο επιθετικός της Φούλαμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πλέον μετράει 44 τέρματα με τη φανέλα της πατρίδας του και βρίσκεται πλέον μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, ξεπερνώντας τον Στιέπαν Μπόμπεκ που είχε 38 σε 63 εμφανίσεις.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ο 27χρονος στράικερ της Φούλαμ έχει σκοράρει και στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της Σερβίας, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φυσικά, αυτό που θα του μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό του, είναι το «buzzer beater» κόντρα στον Κριστιάνο και την παρέα του. Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία, τόσο για τον Μίτροβιτς, όσο και για την Φούλαμ. Εχει προλάβει ήδη να βρει δίχτυα 20 φορές σε μόλις 17 αναμετρήσεις, βοηθώντας έτσι τη Φούλαμ να βρεθεί στη δεύτερη θέση της κατηγορίας και στο -2 από την κορυφή.

Ενας από τους πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση με τους Πορτογάλους ήταν και ο Ντούσαν Τάντιτς. Ο 32χρονος αρχηγός του Άγιαξ και της εθνικής Σερβίας, απέδειξε ότι αποτελεί έναν εκ των μεγαλύτερων αρχηγών και ηγετών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τελείωσε το ματς έχοντας μία ασίστ κι ένα γκολ, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Τάντιτς μέτρησε έξι ασίστ και δύο τέρματα.

