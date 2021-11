Πορτογαλία - Σερβία: Πριμ ενός εκατ. στην ομάδα του Ζίβκοβιτς έαν προκριθεί μέσα στο «Ντα Λουζ»

Η Ομοσπονδία της Σερβιάς δίνει ένα εκατομμύριο στην εθνική ομάδα εάν πάρει τη νίκη - πρόκριση για το Μουντιάλ του Κατάρ στον τελικό με την Πορτογαλία στο «Ντα Λουζ».

Την Κυριακή (14/11, 21:45) στο «Ντα Λουζ» θα κριθεί η κορυφή του 1ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ ανάμεσα στη Πορτογαλία και τη Σερβία. Οι δυο ομάδες έχουν από 17 βαθμούς με την ομάδα του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο να υπερέχει στην ισοβαθμία.

Η «παρέα» του Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ θέλει μόνο το «διπλό» για να περάσει απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των «Πλάβι», Νέναντ Μπέικοβιτς δίνει ένα έξτρα κίνητρο στην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα εάν οι Σέρβοι πανηγυρίσουν την μεγάλη νίκη μέσα στο «Ντα Λουζ» τότε οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο θα μοιραστούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ!

O Jogo: Serbia's president has offered their national team an additional 1 million bonus if they defeat 🇵🇹 on Sunday in Luz to qualify for the World Cup. pic.twitter.com/lZbH2FGY7Q