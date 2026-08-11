Κάψα και για τον ΠΑΟΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναχωρεί για τον καύσωνα των Βρυξελλών και γράφει για τα καυτά θέματα του ΠΑΟΚ ενόψει και του μεγάλου αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Σχόλια και για τις άλλες ελληνικές ομάδες.

Από τους 33-34 της Θεσσαλονίκης φύγαμε για Βρυξέλλες όπου την Πέμπτη θα έχει 36-37! Φοβερά πράγματα αν και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά θέματα που καίνε χωρίς να επηρεάζονται από τον καύσωνα…

Όλο το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι γράφουμε για τις ιδιαιτερότητες που ποδοσφαιρικά έχει αυτή η εποχή. Όλα βγαίνουν στην πορεία γιατί… πάντα τα ίδια γίνονται. Εκείνο που βέβαια κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να υπολογίσει είναι τα αποτελέσματα… Υπάρχει τρόπος και συνταγή επιτυχίας που ακολουθείς για να καθορίσεις το αποτέλεσμα υπέρ σου; Εννοείται ότι πάντα προσπαθείς και οφείλεις να λειτουργείς με βάση την ποδοσφαιρική λογική και να διαμορφώνεις όσο το δυνατό πιο ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε να αυξάνεις τις πιθανότητές σου…

Ο ΠΑΟΚ που εκ των πραγμάτων και αναγκαστικά άργησε να πάρει βασικές αποφάσεις όπως του προπονητή (δεν ήταν παράλογο να το σκέφτηκε πάρα πολύ ο ιδιοκτήτης μια και ήταν ιστορικής σημασίας απόφαση) κέρδισε τα πρώτα του ματς και μαζί πήρε χρόνο αλλά και ηρεμία. Μετά όμως έχασε και μπήκε σε μεγάλη πίεση… Όλα αυτές τις μέρες θα γίνονται υπό πίεση… Φυσικά και η απόκτηση φορ που εδώ και εβδομάδες δείχνει να αποτελεί σοβαρό ζήτημα! Με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει εδώ και καιρό να ψάχνει έναν και αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται με δύο, θέλοντας να τους αποκτήσει και τους δύο! Κι όμως…

Όταν μέσα στο καλοκαίρι ανέλαβε ο Μάτος και άρχισαν να τρέχουν όλα στον ΠΑΟΚ, έγινε η εκτίμηση ότι αφού υπάρχουν Μύθου και Γερεμέγεφ που προέρχονται από καλή χρονιά (από τους λίγους που διακρίθηκαν στην περσινή ομάδα) μπορούν να δώσουν λίγο χρόνο στους υπευθύνους να ψάξουν πρώτα για το κέντρο και την άμυνα που δεν υπήρχαν παίκτες και μετά για τον φορ. Όταν ήρθε η ώρα της απόκτησης φορ η βασική επιλογή τραυματίστηκε, ενώ και ο Γερεμέγεφ δεν έδειχνε να πείθει τον Λίσι. Επιπροσθέτως σε κάθε ματς (από το φιλικό με τη Τβέντε και μετά) όλο και περισσότερο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ φωνάζει μια και πολλές επιθέσεις σταματούν-κολλάνε εκεί.

- Θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ αν είχε πάρει… έναν φορ;

Ποιος το ξέρει;

-Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ… έναν-όποιον φορ για να παίζει;

Όχι βέβαια! Η ομάδα χρειάζεται μία πολύ καλή, όσο γίνεται εγγυημένη μεταγραφή που θα βγει και θα υπηρετεί το σχέδιο του προπονητή, όπως πέρσι ο Γιακουμάκης όσο -κι αυτός- ήταν υγιής.

Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει κάνει έξι εξαιρετικές μεταγραφές, έχει ήδη δαπανήσει αρκετά εκατομμύρια, αλλά ήταν βέβαιο ότι στην… στραβή θα «έφταιγε» εκείνο που λείπει. Πάντα έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες που φυσικά δεν είναι έτοιμες και πλήρεις αρχές Αυγούστου! Από την άλλη όμως και για να είμαστε απόλυτα σωστοί, η θέση του φορ είναι πολύτιμη, μοναδική με τους περισσότερους να παίζουν με έναν (ένας ο τερματοφύλακας, ένας και ο φορ στις ενδεκάδες) κομβική και στον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο και πέρα από κάθε θεωρεία, σαφώς και αποτελεί ήδη ένα σοβαρό ζήτημα!

Έτσι ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει μία μεγάλη και κρίσιμη πρόκριση σε μία καλή έδρα ενός μεγάλου club. Όσοι παίζουν δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα και θα προσπαθήσει να κάνει όσο πιο τέλειο-αλάνθαστο ματς για να πάρει την πρόκριση σε έναν τελικό. Αν τα καταφέρει φτιάχνει ΟΛΗ τη χρονιά του. Αν όχι (αουτσάιντερ είναι μετά το πρώτο ματς) μπαίνει σε ένα 15νθημερο πολύ-πολύ μεγάλης, τεράστιας πίεσης.

* Για εμένα ο Γερεμέγεφ με τα εγγυημένα δέκα γκολ ως δεύτερος ή τρίτος φορ δεν αποτελεί κακή επιλογή. Θυμίζω ότι ο Σουηδός πέρσι πρωταγωνίστησε και σκόραρε πολύ στο δεύτερο μισό σε έναν προβληματικό-ελλιπέστατο ΠΑΟΚ και όχι σε μία ομάδα που λειτουργούσε φυσιολογικά. Μακάρι ο προπονητής να έχει στην πορεία έναν άλλο φορ με τόσα εγγυημένα τέρματα.

* «Ο ΠΑΟΚ και ο Τσιγγάρας» ή… «ο ΠΑΟΚ και ο Κουπμάινερς». Χωρίς κανέναν λόγο να δημιουργούνται εντυπώσεις! Μία-δύο-πέντε-δέκα… Ένας πονηρός τίτλος και άσε από κάτω να «σφάζονται». Από κάποια στιγμή και μετά βέβαια δεν έχει αξία και τι ακριβώς ισχύει ή δεν ισχύει;

* Άλλο γνωστό καλοκαιρινό ρητό: Στα καλοκαιρινά προκριματικά κερδίζεις και κανείς δεν «λέει» μπράβο. Αν χάσεις μπαίνεις σε μεγάλη εσωστρέφεια. Αν απόψε δεν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με ομάδες σαφώς υποδεέστερους τους (τυχεροί στην κλήρωση) ποιοι θα φταίνε περισσότερο: Οι προπονητές ή οι μεταγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη αν και έχουμε 35 μέρες ακόμη;

* Διαχείριση παικτών και παράδειγμα προς αποφυγή: Βγαίνει ο προπονητής και λέει δημοσίως: «Ο τάδε είναι ο mvp των προπονήσεων». Αυτός που είναι στην ομάδα εφτά-οκτώ μέρες! Σκεφτείτε οι άλλοι παίκτες που το άκουσαν τι λένε στα αποδυτήρια…

* Πλάκα-πλάκα και την άλλη φορά -το 2019- που πήγαμε Βρυξέλλες για αγώνα με την Άντερλεχτ, είχε πάνω από 35 βαθμούς! Και τότε λίγο καιρό αφού είχε φύγει ο Λουτσέσκου! Φιλικό ήταν βέβαια και ο ΠΑΟΚ κέρδισε βάζοντας τρία γκολ…