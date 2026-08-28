Δημοσίευμα από τη Γαλλία τονίζει πως ο Αζεντίν Ουναΐ έχει ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για να διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ, εν μέσω ενδιαφέροντος κι άλλων ομάδων.

Στον «αέρα» παραμένει το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος φαίνεται πως δύσκολα θα παραμείνει στη Τζιρόνα τη φετινή σεζόν. Ο υποβιβασμός των Καταλανών στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει αναγκάσει τον Μαροκινό να εξερευνήσει αλλού το μέλλον του, με τον Παναθηναϊκό να είναι μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με την περίπτωσή του.

Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα από τη Γαλλία, ο Άγιαξ μάλλον έχει αποκτήσει το προβάδισμα για την υπογραφή του. Το «Foot Mercato» αναφέρει συγκεκριμένα πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού ταξίδεψε στο Άμστερνταμ για να μιλήσει από κοντά με τους ανθρώπους τους Αίαντα και να διαπραγματευτεί τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Συμπληρώνεται ωστόσο πως κι άλλες ομάδες παραμένουν στο κόλπο της απόκτησής του και ακόμα κάνουν προσπάθειες για να αποσπάσουν την υπογραφή του, δίχως ωστόσο να κατονομάζονται. Η «Mundo Deportivo» πάντως με τη σειρά της είχε αποκαλύψει νωρίτερα το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν, η οποία είχε καταθέσει πρόταση στη Τζιρόνα για να τον κάνει δικό της.

Νεότερα δημοσιεύματα από την Ολλανδία ωστόσο αποκάλυψαν πως οι πρωταθλητές απέσυραν τελικά το ενδιαφέρον τους, με τον Άγιαξ πλέον να κάνει δυναμικό μπάσιμο για να τον πείσει να μετακομίσει στην Ολλανδία. Θυμίζουμε πως Ουναΐ προέρχεται από σεζόν με 24 εμφανίσεις, 5 γκολ και 3 ασίστ, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει την Τζιρόνα να παραμείνει στην κατηγορία.

