Δείτε πως ο Παναθηναϊκός στις καθυστερήσεις της παράτασης με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντέσερες πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Conference League.

Τρομερό φινάλε για τον Παναθηναϊκό στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε και πρόκριση στη League Phase του Conference League με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντέσερς στο 125'!

Ο Νέτο πάτησε τον Ντέσερς μέσα στην περιοχή και ο Στέγκεμαν κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση. Μετά τον έλεγχο έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ντέσερες ήταν εύστοχος γράφοντας το 1-2 και στέλνοντας με αυτό το buzzer beater πέναλτι τον Παναθηναϊκό στο Conference League!

Ο Ντέσερς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό σκοράροντας και το πρώτο πράσινο τέρμα στην Τσεχία, με το «τριφύλλι» να σφραγίζει μια θέση στη League Phase του Conference League.